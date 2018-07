A Recording Industry Association of America, entidade que representa a indústria musical dos EUA, está de olho no domínio .music.

Ela é uma das instituições musicais que apresentaram apoio à proposta da Far Further, empresa fundada em 2008 para gerir o domínio .music. Segundo o presidente, John Styll, a Far Further soube do apoio da RIAA há alguns meses.

A RIAA está preocupada com a questão do domínio. A associação escreveu ao Departamento de Comércio dos EUA em agosto do ano passado, pedindo que a implementação do domínio seja feita com uma forte medida de segurança para prevenir infração de copyright.

O domínio seria restrito à “membros da comunidade global de música”. Assim, novos músicos teriam que se associar à alguma entidade para ter seu domínio .music.

O conteúdo dos sites com esse domínio também poderia ser fiscalizado, como hoje acontece com o .xxx. A Far Further promete tudo isso: restringir e fiscalizar o conteúdo desses sites.

A Far Further não é a única que quer o domínio, embora tenha fortes chances de levar por causa dos apoios de peso que conquistou.

Sua concorrente, a .MUSIC (dotMusic), também diz que combaterá a pirataria. A empresa incorporará políticas para prevenir o compartilhamento ilegal, uso indevido de marca e outras “condutas maliciosas” criando uma “zona confiável na internet para a comunidade musical”.

O ICANN, entidade que regula os domínio da web, decidiu no ano passado que as empresas poderão registrar qualquer nome de domínio a partir deste ano.

John Perry Barlow, músico e fundador da Eletronic Frontier Foundation, disse no Twitter: “a RIAA quer ter a música e também o .music”.

A entidade começou a receber os pedidos de registro no dia 12 de janeiro. O prazo fica aberto até 12 de abril.