Mais uma história para a série de cobranças bizarras de direitos autorais.

Desta vez, a Sabam, grupo de direitos autorais da Bélgica, quer cobrar direitos autorais para que livros sejam lidos para as crianças. A entidade quer fixar um preço para as bibliotecas pagarem direitos autorais para as sessões de leituras infantis.

Eles estão contatando as bibliotecas e avisando-as que as rodas de leitura são públicas e, portanto, devem pagar direitos autorais.

Entre as bibliotecas que receberam a cobrança, está uma que realiza sessões de leitura duas vezes por mês para as crianças. Uma funcionária afirmou que a biblioteca foi subitamente contatada pela Sabam, que cobrou o pagamento de direitos autorais. O valor chega a 250 euros por ano.

“Não há exceções para a regra. Esses são lugares públicos e os direitos autorais devem ser pagos para uma sessão de leitura”, justifica a Sabam.

Justo?

(foto: ilustração para “Os três porquinhos” – Wikimedia Commons)