Depois do Paul McCartney e Radiohead, outra grande banda pode sair da EMI: o Pink Floyd.

O contrato de distribuição dos discos venceu no dia 30 de junho. Desde então clássicos como “The Wall”, “Animals” e “Dark side of the moon” não podem mais ser vendidos. Eles estão sendo retirados das lojas virtuais como iTunes e Amazon.

Os discos ainda estão disponíveis em CD, porque há estoque, mas hoje já não é possível sequer fabricar mais discos.

O agente do Pink Floyd teria procurado cada uma das grandes gravadoras atrás de boas propostas de comercialização. Mas, segundo as empresas, o valor pedido foi muito alto.

O Pink Floyd só perde para os Beatles nos lucros gerados à EMI. Desde 1991, a banda vendeu 36 milhões de discos só nos EUA. E, neste ano, já foram vendidos 587 mil discos digitalmente.

Desde que começou a ser distribuído pela EMI, em 2000, o álbum “The Wall” vendeu aproximadamente 1,5 milhão de cópias – 107 mil digitalmente.

Já faz um tempo, porém, que o Pink Floyd tem brigado com a gravadora. Em março, a banda processou a EMI por vender as músicas de seus discos separadamente – e a Alta Corte de Londres deu a razão à banda.

Agora, porém, os álbuns lançados após Dark Side of The Moon não podem sequer ser vendidos. Será que o Pink Floyd vai partir para a independência? A briga promete.