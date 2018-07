As leis antipirataria não querem nem que se discuta pirataria. Dois sites que cobrem o tema, o Techdirt e o TorrentFreak, foram enquadrados no mecanismo de remoção de conteúdo da DMCA, lei antipirataria que regula o ambiente digital dos EUA.

No Techdirt, foi removida uma postagem que explicava por que a SOPA e a PIPA, as leis americanas antipirataria, eram “uma má ideia”. No TorrentFreak, foi retirado do ar um texto que discutia possíveis erros em fechamentos de sites.

Os dois posts foram removidos dos resultados da busca pelo Google:



Caso foi descoberto por acaso pelo TechDirt

A ação foi executada por uma empresa chamada Armovore. Não há mais informações no site da empresa, que se auto-intitula “a sua mais robusta arma na nuvem”. Aparentemente a Armovore trabalha enviando avisos de retirada para sites em nome de outras empresas. Neste caso, a Armovore teria pedido asuspensão de conteúdo em nome da empresa TeamSkeetm, cuja URL direciona para um site pornográfico.

As informações são desencontradas, mas levantam preocupação. Segundo o TechDirt, o Google revisou a remoção e restabeleceu o conteúdo no resultado de suas buscas.

Mas a descoberta do caso de censura foi feita por acaso. Quantos outros conteúdos já foram removidos sem que ninguém reparasse?