O Spotify ainda não chegou ao Brasil. Mas, lá fora, se consagrou como um modelo eficiente de venda digital de músicas. Os consumidores pagam uma taxa fixa mensal para ter acesso a um acervo de milhões de músicas.

Os brasileiros ficam de fora, mas dá para aproveitar o que eles fizeram em sua página do Facebook: uma linha do tempo contando a história da música. E ela começa há mais de 1000 anos.

A linha do tempo começa com nascimento de compositores medievais, como a monja Hildegard of Bingen na Alemanha em 1098. Passa séculos narrando o trabalho de outros compositores que ajudaram a moldar o futuro da música – como a estreia de Ludwig van Beethoven em Viena, em 1800 – e chega até as formas de se escutar e consumir música, como o surgimento da ‘music boxes’ do século 19.

O século 20 é muito detalhado. A linha do tempo mostra o nascimento de grandes nomes do jazz e o avanço da indústria musical ao longo do século 20. Estão lá, por exemplo, a fundação do selo Blue Note, o nascimento de Otis Redding, dos Beatles, Neil Young, o processo do Metallica contra o Napster, a morte de Joe Strummer e Michael Jackson… só para citar alguns exemplos (isso foi o que encontrei em 10 minutos brincando com a ferramenta).

O Spotify, claro, ocupa um lugar de destaque. Estão documentados ali o surgimento do serviço, em 2006, e a chegada dele ao Twitter e ao Facebook (em 2009).

Vale a pena perder um tempo ali.

Conheça: https://www.facebook.com/Spotify