A psicodelia moderna do Supercordas estará ao vivo na web nesta sexta.

A banca fará um show no portal Oi Novo Som às 19h desta sexta-feira, 25. O vocalista Pedro Bonifrate faz o convite:

Além da apresentação, haverá um bate-papo com o público através do Twitter. Basta mandar as questões com a hashtag #EstudioONS.

O show acontece neste link.