Tom Waits lançará duas canções em um vinil de 78 rotações. “Tootie ma was a big fine thing” e “Corrine died on the battlefield” (gravadas originalmente por Danny Barker em 1947) foram registradas em 2009 em parceria com a New Orleans Preservation Hall Jazz Band.

Serão lançadas em uma edição limitada de vinis de 78 rotações – apenas 504 cópias enumeradas à mão. Para escutar o disco é preciso um aparelho antigo – mas as primeiras 100 edições do disco virão com um toca-discos vintage.

Os discos serão vendidos no site do Preservation Hall a partir do dia 20 de novembro. Custarão US$ 50. Com o toca-discos, o preço vai para US$ 200. Os moradores de New Orleans poderão comprar pessoalmente um dia antes.

Os lucros irão para o Preservation Hall entidade criada em 1961 para proteger e honrar o jazz de New Orleans.