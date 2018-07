Vem aí um centro para proteger o copyright – o Center for Copyright Information (CCI). Grandes estúdios de Hollywood e a indústria musical estariam por trás da proposta, que quer implantar um programa de resposta graduada à pirataria. A informação é do Cnet.

Segundo o site, a iniciativa começou a ser formulada em julho do ano passado, quando provedores de internet americanos (como AT&T e Verizon) concordaram em implantar medidas para desencorajar o compartilhamento de arquivos. Os provedores sugeriram na época a criação de uma organização para articular as ações de combate à pirataria online:



O Center for Copyright Information seria responsável por executar ações de educação do público em relação à pirataria e as consequências de descumprir a lei. O centro também ajudaria a medir os efeitos das políticas e a maneira como as empresas do setor identificam e lidam com os infratores. Os setores envolvidos consideram fundamental a colaboração dos provedores de conexão nos programas de resposta graduada. Eles seriam os responsáveis por detectar possíveis infrações e aplicar as penas, que começam em um comunicado para os usuários flagrados baixando conteúdo ilegal, e pode culminar até na suspensão da conexão.

Nada disso, porém, está definido.

As empresas envolvidas devem anunciar o responsável pelo orgão em breve. O Cnet aposta em Jill Lesser, diretora de políticas públicas do The Glover Park Group e membro da mesa diretora do Centro de Democracia e Sociedade, ONG que luta pela liberdade de expressão na web. O foco dela, segundo a própria biografia, é ‘copyright, poteção aos consumidores e políticas de telecomunicação para clientes da indústria de mídia’.

MPAA e a RIAA, entidades que representam a indústria cinematográfica e musical dos EUA, não comentaram. Mas um posta-voz da RIAA disse há duas semanas que há um plano para lutar contra a pirataria, que inclui medidas “coercitivas” contra os usuários.