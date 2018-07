Cansado de não encontrar torrents? Não aguenta mais abrir links que não funcionam? Não quer ver propagandas ou pop-ups bizarros todas as vezes que procurar um filme na web?

Vá ao Movies.io.

O novo mecanismo de busca de torrents é tão bonito, rápido e simples que… nem parece um indexador de torrents.

Basta digitar o nome do filme – ele retorna os links (classificados pelos usuários), informações sobre o filme (com links para o IMDb, Facebook, Twitter) – tudo organizado em uma linda página que usa uma cena do filme como imagem de fundo.

Em 16 dias de funcionamento, o site já tem 37,4 mil torrents – no total, são 10,6 mil filmes e mais de três mil usuários.

Em conversas informais, tenho percebido que procurar conteúdo na web está cada vez mais difícil. A indústria tem pressionado cada vez mais as empresas e provedores a removerem links piratas. E, ao mesmo tempo, o fim do Megaupload fez os cyberlockers mudarem completamente sua proposta e visual.

A procura por discos e filmes passa por sites que não funcionam, links quebrados e todo o tipo de propaganda bizarra – é o submundo da internet. E nem precisava ser assim – afinal, nem todo torrent é pirata (os dois exemplos que ilustram este post, por exemplo, são livres).

Resta saber se o rosto bonito vai ajudar a manter o site imune.

