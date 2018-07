O Google Music é o serviço de música na nuvem do Google – ele permite ao usuário subir suas músicas e acessá-las de qualquer dispositivo conectado, computador ou smartphone Android.

Ao contrário de outros serviços de streaming, não é possível fazer buscas nas músicas de outros usuários. É por isso que organizações como a EFF haviam dito que o Google estaria livre de pagar direitos autorais para as gravadoras – o usuário só teria acesso ao seu próprio arquivo.

Só que isso pode mudar. A Businessweek diz que o Google está pronto para pagar US$ 100 milhões aos quatro maiores selos musicais para licenciar o conteúdo do Google Music. A indústria musical estaria preocupada com a possibilidade de ‘música pirateada’ aparecer nos resultados de busca no Google e YouTube.

O Google está tendo dificuldades com esse licenciamento. A Warner, por exemplo, teria sugerido que a empresa cobrasse US$ 30 por ano para que os usuários usassem o Google Music.

A empresa, porém, pretende manter o serviço gratuito para as primeiras 500 músicas armazenadas. Foi por isso que foi apresentada a versão beta, sem licenças, fazendo com que o usuário só tivesse acesso ao que ele mesmo subiu. Mas até quando?