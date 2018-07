Depois de uma demanda dos próprios usuários, o Vimeo decidiu: a partir de agora será possível compartilhar vídeos licenciados em Creative Commons.

“Nós acreditamos que isso será um verdadeiro passo adiante para a cultura criativa aqui no Vimeo”, diz o anúncio no blog oficial. Os usuários poderão escolher uma série de licenças ao fazer upload de um vídeo no site.

O YouTube já permite o compartilhamento através das licenças CC desde o ano passado. O Flickr também.

A adoção faz com que a adesão às licenças livres seja mais fácil, por que é feita de maneira simples na hora do upload. E, juntas, essas iniciativas estão criando um repositório livre bem respeitável.