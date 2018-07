“Exclusivo: a primeira foto do bebê alien”, “Hitler está vivo”, “Mãe, 70 anos, dá à luz gêmeos”, “Centenas assistem à batalha de UFOs”. Essas são algumas das manchetes do escandaloso tablóide americano Weekly World News, que está todo disponível no Google Books.

Escancaradamente mentiroso e sensacionalista, o tablóide surgiu em 1979 e foi o responsável por alimentar medos e inspirar várias lendas urbanas que habitam o imaginário popular até hoje. Foi extinto do papel em 2007. Agora, só o site – ou o gigante arquivo que está disponível online.

Confira.