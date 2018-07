Transmitir vídeos em streaming custa caro – é preciso ter muito espaço nos servidores para armazená-los, e uma boa conexão para garantir a transmissão sem travamentos. Como uma fundação custeada por doações pode resolver esse problema? P2P.

A Wikipedia anunciou hoje a adoção de uma rede peer-to-peer para transmitir vídeos em seu site. “Os custos de banda poderiam saturar o orçamento da fundação ou diminuir os recursos para outros projetos e programas”, justificou a Fundação Wikimedia.

O sistema foi viabilizado através de uma parceria com o grupo de pesquisadores P2P-Next consortium. Eles criaram uma nova versão do Swarmplayer, uma extensão para Firefox (compatível com Windows, Mac e Ubuntu) que faz a distribuição dos peers.

O Swarmplayer é um tipo de P2P diferente do que estamos acostumados, porque é baseado em streaming – é preciso carregar as partes do arquivo de maneira consecutiva.

Instalar a extensão para o Firefox ajuda a distribuir e garantir mais espaço para os vídeos rodarem. O plugin estará disponível em breve para Internet Explorer.

Baixe aqui.