Ande no meio da população como se estivesse em Matrix. Diga uma frase de efeito antes de encerrar um texto e filme pedestres focando apenas do pescoço para baixo. Sabe esses truques das reportagens televisivas? Então, eles são todos satirizados em um vídeo do jornalista britânico Charlie Brooker.

Publicado na web há um mês, a piada fez tanto sucesso que rendeu uma versão nacional, pelas mãos de Rafinha Bastos. É uma cópia quase descarada, tudo bem, mas a graça aqui é que ele usa a Avenida Paulista como cenário: entrevista transeuntes na escadaria da TV Gazeta, enfim, brinca com todos aqueles clichês ensinados nas aulas de telejornalismo.