Como fazer um vídeo de sucesso no YouTube, que tenha, em menos de uma semana, mais de 1,5 milhão de visualizações? Aprenda com Merton: ele liga a webcam no Chatroulette, um serviço de vídeo-chat que conecta internautas aleatórios, e começa a improvisar no piano aquilo que enxerga na janela da pessoa que vai conversar com ele.

A ideia é tão legal, criativa e simples que já tirou o clipe megalomaníaco de Telephone, de Lady Gaga, do topo dos mais vistos da semana. Menos é mais.