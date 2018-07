Em São Paulo só chove. Já no Rio Grande do Sul… Agora pouco, antes do começo da partida entre Grêmio e São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho de futebol, o comentarista Batista desmaiou ao vivo – fazia um calor de 37º na cidade de Porto Alegre e a cabine de imprensa estava sem ventilador.

Se o CQC não estivesse de férias, seria Top Five na certa.