Fãs da saga “Star Wars” fizeram uma versão caseira do episódio “Uma Nova Esperança”. O projeto todo, chamado Star Wars Uncut contou com a aprovação do ninguém menos que Geroge Lucas.

O longa original foi dividido em 472 partes de 15 segundos. Fãs escolheram as partes que queriam e as refizeram à sua maneira. O resultado é uma sucessão de cenas às vezes toscas, às vezes interessantes.

O projeto Star Wars Uncut, assinado por Casey Pugh e Jamie Wilkinson, recebeu em 2010 um Emmy pela ideia. repercussão da ideia. (Com informações da EFE)

Clique na imagem para ver o vídeo