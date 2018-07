Apesar do 6º ano de Lost já estar na internet desde terça-feira, após o episódio de estreia da última temporada ser exibido nos EUA, ele chegará “oficialmente” na web brasileira, mesmo, no dia 9 de fevereiro, terça-feira.

O Terra TV irá disponibilizá-lo em seu site assim que o capítulo terminar de ser exibido no canal a cabo AXN – 23h, no caso, já que o episódio tem duas horas de duração e começa às 21h.

A season premiere de Lost ficará disponível no Terra TV durante uma semana. Depois de 7 dias ele será retirado, fazendo parte do arquivo permanente do site somente após ele ir ao ar na TV aberta brasileira. Provavelmente, em janeiro de 2011, que é a época em que a Globo costuma passar a série.