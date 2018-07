O neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, professor da Universidade de Duke e criador do Campus do Cérebro de Natal, foi entrevistado na última terça-feira (29 de março) no programa de Jon Stewart, o Daily Show. O assunto era o seu novo livro, Beyond Boundaries, sobre experiências com interfaces que decodificam os sinais elétricos do cérebro e os transformam em informações digitais.

Esse é o mecanismo por trás da área que mais avança na biônica, a das neuropróteses, testadas por Nicolelis há mais de dez anos. Depois de ver o vídeo, leia a longa entrevista que o pesquisador deu ao Link sobre o assunto.