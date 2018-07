Marion Cotillad & Franz Ferdinand: Eyes of Mars

Que tal a bela atriz Marion Cotillard, ao lado do Franz Ferdinand, em um comercial dirigido por Jonas Akerlund para a Dior? A música é ótima, mas o vídeo é bem mais ou menos: a banda que aparece com a ganhadora do Oscar não é o Franz e, além do mais, usar como referência o clipe de Addicted to Love, de Robert Palmer, é algo tão batido…

OK Go: This Too Shall Pass

Depois de Here It Goes Again (aquele clipe das esteiras), o OK Go está de volta com um novo vídeo viral – que foi o mais visto na internet durante a semana passada. A ideia é ótima, lembra a abertura de Rá Tim Bum, e realizar esse plano sequência sem erros deve ter dado um trabalho… Pena que a música seja tão chatinha.

Skank: Noites de Um Verão Qualquer

O Skank sempre fez videoclipes bacanas. Por isso mesmo é um dos grandes vencedores da história do VMB. Em Noites de um Verão Qualquer, o diretor Conrado Almada fez uma bela animação em stop motion, um estilo moderno e vintage ao mesmo tempo, que tem a cara da internet. Simples e criativo.