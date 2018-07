É hoje à noite o Super Bowl, a grande final do futebol americano: na cidade de Miami, New Orleans Saints e Indianapolis Colts se enfrentam a partir das 21h30 (ESPN). OK, tudo bem que você não se interesse pelo esporte, mas saiba que é nesse jogo que rolam duas coisas que valem muito a pena de se assistir:

1) trata-se do horário comercial mais caro do mundo, então pode esperar por várias publicidades incríveis – amanhã vamos mostrar as melhores por aqui;

2) os shows musicais no intervalo do primeiro quarto para o segundo costumam ser muito legais. Na final de hoje, o The Who será a banda convidada.

O grupo inglês irá tocar um medley de 15 canções, como os hits Who Are You, Won’t Get Fooled Again e Baba O’Rilley. Ficou empolgado com o set list? Então saiba que você poderá tocá-lo logo após a apresentação, em sua casa, no Rock Band. A Activision pagou uma (boa) grana para a banda liberar o mesmo pou-pourri apresentado no Super Bowl.

Assim que a partida acabar as três faixão estarão disponíveis na loja online do jogo, com o título de The Who Super Bowl S-mashup – apenas para os consoles Nintendo Wii e Xbox 360, por US$ 2.