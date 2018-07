Quem não gostaria de ser igual ao colega aqui do Link, Jocelyn Auricchio, que ganha a vida testando jogos de videogame? Muita gente, né? Pois saiba que a Sony está atrás de pessoas com esse sonho.

A empresa lançou no final de semana, dentro da PlayStation Network (a rede online do console), o reality show The Tester. Onze gamers foram selecionados para mostrarem suas habilidades testando jogos da Sony. Porém, não basta apenas gostar de gamers: é preciso ter olhar crítico para observar falhas e indicar melhorias para os futuros lançamentos da linha PlayStation.

O vencedor do programa irá faturar US$ 5 mil. Não é muito, tudo bem, mas ele também será contratado pela empresa. The Tester está disponível gratuitamente para download na PlayStation Network – mas algum espertinho já colocou o primeiro episódio no YouTube.