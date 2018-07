*Esse texto foi originalmente publicado no caderno “TV” no Estadão de 07/08/2011

Mônica na Cidade de Deus

Zé Pequeno e Chico Bento. Série de curtas de Mauricio de Sousa celebra o novo cinema nacional

Maior patrocinadora do cinema brasileiro, a Petrobrás resolveu comemorar os 500 filmes produzidos com a marca da estatal chamando Mauricio de Sousa para fazer pequenos vídeos em homenagem ao cinema nacional. O resultado são curtas de animação em que a Turma da Mônica invade alguns sucessos do cinema nacional recente.

Chico Bento assume o papel do fotógrafo na clássica primeira cena de Cidade de Deus e a eterna briga entre Mônica e Cebolinha aparece em dois momentos. Em um deles, Mônica conta com a ajuda do Capitão Nascimento, de Tropa de Elite, para pegar o Cebolinha. E num outro, os dois personagens trocam de personalidade, como em Se Eu Fosse Você.

O Homem Que Copiava e Saneamento Básico são outros dois filmes homenageados. Todos podem ser vistos no seguinte endereço: http://www.youtube.com/user/canalpetrobras#g/c/74723413FC4A55F6

Revival 90

Cada vez mais é comum achar íntegras de shows no YouTube. Um deles é a apresentação do Nirvana no Rio de Janeiro, em 93.

TOP 5

O animador norte-americano Beeple fez esta animação comparando formas de morar em diferentes épocas da história.



O trabalho de conclusão de curso do alemão Pascal Monaco transforma a obra de Alfred Hitchcock em livro de culinária.



Já são clássicas as paródias de filmes famosos feitos com Lego. Agora a moda vai para clipes,

como esse do LCD Soundsystem.

A nova temporada de Fringe começa só em setembro, mas os produtores já começam a lançar novas pistas, como as desse vídeo.

Um game com Freddy Krueger? As coisas ficam ainda piores (ou melhores) quando descobre-se que ele está em Mortal Kombat.

