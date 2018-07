*Esse texto foi originalmente publicado no caderno “TV” no Estadão de 31/07/2011

Lembrando Amy Winehouse

Além do sensacionalismo. A morte da cantora ofuscou seu principal legado, como artista e intérprete

A morte de Amy Winehouse, há uma semana, foi motivo para uma enxurrada de clichês e moralismos em relação à vida pessoal da cantora. A bravata mais repetida é que ela teria entrado para o “clube dos 27”, juntando-se a artistas que morreram com a mesma idade que ela, como Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kurt Cobain (mas por que nunca criaram um “clube de quem morre em julho”, por exemplo?).

Outra menção recorrente foi a recriminação sobre o estilo de vida que a cantora levava (e as piadinhas sobre o fato de ela não ter ido para o “Rehab”). Tanto lugar comum ofuscou o principal – a perda de uma grande artista, uma das maiores deste novo século. Se você prefere lembrar de Amy por isso, vale conferir a íntegra de um show que ela deu na BBC em 2007, o ano em que ela deixou de ser uma artista promissora para virar uma estrela.

Hey Ya + Wii

A prova de que gêmeos são parecidos mas não iguais. No jogo de dança do Wii, um quebra tudo enquanto o outro

canta.

TOP 5

‘Ninguém me tucuta no Face, ninguém me segue no Twitter.’ Desabafo de um solitário que não acerta a ordem silábica do verbo cutucar.

‘Você gosta de erotismo?’, pergunta Silvio Santos em um de seus programas. Melhor que a resposta

é a cara que o sujeito faz.

Acostumados ao ambiente urbano, quatro praticantes de parkour testam suas manobras na natureza, no vale de Verzasca, na Suíça.

Fã que é fã acredita tanto na magia de Harry Potter que faz campeonato de magia e ainda consegue saber quem ganhou de quem.

Parodiando Arnaldo Jabor, Marcelo Adnet tece comentário dadaísta que reúne a geração da internet, Dilma e o atirador norueguês.

