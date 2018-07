Cabra marcado para morrer

Assassinado no mês passado, o ativista José Cláudio Ribeiro defende sua causa

A conferência TED (abreviatura para Tecnologia, Entretenimento e Design) é um fórum que reúne pensadores e personalidades para discutir sobre temas que os emocionam, seduzem e interessam. O formato é simples: sozinho no palco, o palestrante tem dez minutos para falar sobre o assunto que lhe convir. Pelo palco do TED internacional, já passaram nomes como Bill Gates, Richard Dawkins, os fundadores do Google e vários ganhadores do Nobel. O evento conta com versões alternativas, chamadas TEDx, e uma dessas edições aconteceu em novembro do ano passado, em Manaus. No evento, um dos palestrantes foi o ativista José Cláudio Ribeiro, assassinado no final de abril. Em sua fala, em que compara o desmatamento com assassinato, ele prevê a própria morte: “A mesma coisa que fizeram com Chico Mendes e a Irmã Dorothy, querem fazer comigo”. Tocante.

Na cozinha



Um jantar filmado bem de perto. Assim é o vídeo feito por Renato Gaiarsa, com “Lonely Teardrops” de Jackie Wilson na trilha.

Top 5



O hit da dance music “Coco Jambo”, de 1996, serve de trilha sonora para que as corujas dançarinas mostrem toda a sua ginga.



Um galão de leite desnatado se apaixona pela garrafa de leite integral. A história de amor serve como campanha pela reciclagem de lixo.



Uma versão de “Bohemian Rhapsody”, do Queen, reinterpretada tendo como personagens os maiores memes da internet.



Repare nos pés do rapaz na foto. Ele é Peter Iroga e seus pés medem 40 cm (a média é 27 cm). Ele caminha para entrar no Guinness.



Tudo preparado, guitarra em punho, lenço na testa. Mas vem a vó com o lanche, passa bem na frente da webcam e o roqueiro perde a pose.