Que o Twitter funciona bem na televisão, ora, isso ninguém duvida – o microblog vem sendo usado no Brasil pela TV Cultura e pela MTV há quase dois anos. Mas se por aqui o Twitter é usado timidamente, na Espanha ele já ganhou um programa próprio.

Estreou no última dia 19, no canal Veo7, o semanal Twision. Ele é totalmente elaborado a partir do site social, sendo que os internautas ajudam nas pautas e nos comentários. O programa e a emissora têm perfis no Twitter e Facebook, assim como os apresentadores.

“Vamos analisar as atualidades com os olhos de vocês, que estão nas redes sociais, no Facebook e, especialmente, no Twitter”, anuncia o apresentador Melchor Miralles, que divide a bancada com Javier Abrego.

O esperto logotipo do programa, que é semanal e tem uma hora de duração, faz uma brincadeira com o termo “tu visión”: “sua visão” em português. É uma sacada bem interessente para citar a convergência que eles prometem entregar.

Um dos quadros mais interessantes do show é o “Twitter Entrevista”. Os espectadores enviam perguntas pelo microblog ao entrevistado da semana, que tem que respondê-las, em 140 caracteres, dentro de seu próprio perfil.

O primeiro programa já está disponível na rede e, após vê-lo, fica difícil não pensar na seguinte pergunta: Twision é revolucionário ou apenas modinha?