Weird Al Yankovic fez escola. O pessoal do ótimo Barely Political está com um novo projeto no YouTube: a cada semana, eles lançam um vídeo que parodia algum clipe do artista pop do momento. Depois de Bad Romance (Lady Gaga), o grupo brincou com a música chiclete Tik Tok, de Ke$ha. Vejam só:

Em tempo: para quem não sabe, o Barely Political é responsável pela criação da personagem Obama Girl.