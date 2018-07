O Wikileaks – e seu chefe, Julian Assange – fizeram um comercial parodiando as conhecidas propagandas da empresa de cartões de crédito, Mastercard. Em dezembro do ano passado, enquanto Assange estava preso na Inglaterra, acusado de ter cometido crimes sexuais contra duas mulheres, a Mastercard cancelou o serviço que oferecia para o Wikileaks, fazendo com que assim o canal pelo qual simpatizantes faziam doações ao site deixasse de existir. O site da empresa de cartões ficou congestionado e fora do ar em alguns momentos durante um dia.

Veja o vídeo: