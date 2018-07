Por André Amorim

Eu resolvi ficar. Com o Chrome. Mas era preciso dar um jeito na lentidão e nas engasgadas. Se assim como eu você está passando nervoso ao usar o navegador do Google, vou listar neste post os principais problemas e as possíveis ações para resolvê-los.

Reclamações

Quais são os sintomas apresentados?

* Chrome lento ao abrir

* Páginas demorando para carregar

* Lags (pequenas “pausas”) ao teclar em caixas de textos

* Lags ao rolar a página

* Lags ao trocar de abas

O que pode ser feito

Experimente cada um dos seguintes itens separadamente, em seguida teste abrir alguns sites para ver se já apresenta alguma melhora e para saber exatamente qual solução funcionou para você:

* Limpar cache, cookies e tudo o mais

CTRL + SHIFT + Delete ou clique nas três linhas horizontais no topo, a direita > Configurações > Mostrar configurações avançadas… > Privacidade > clique em Limpar dados de navegação. Selecione “Eliminar os seguintes itens desde:” o começo, e marque as seguintes opções:

– Cookies e outros dados de site e plug-in

– Imagens e arquivos armazenados em cache

– Dados do aplicativo hospedado

– Licenças de conteúdo

Se você não liga para histórico, senhas salvas e preenchimento de formulários, selecione todas as caixas e seja feliz. Após o processo, feche e abra o navegador.

O próprio Google possui uma ferramenta de limpeza para o Chrome. Ele serve para analisar e remover software que possa causar problemas para o navegador. E ao final do processo, ele sugere que você zere as configurações. Essa parte fica a seu critério, mas pode ser interessante caso seu navegador esteja muito rebelde.

* Verificar Opções de energia

Se você usa notebook, deve saber (ou não) que existem modos de consumo de energia da bateria. Se estiver no modo “Economia de energia”, a performance da máquina é reduzida para preserva-la, o que influencia na velocidade dos aplicativos em geral. Tente usar no modo “Equilibrado” e veja se percebe alguma diferença. Para alterar essa configuração, digite na busca do Windows “Opções de energia”. Ou abra o Painel de Controle > Opções de energia.

* Desabilitar a aceleração por hardware

Em teoria, esta opção deveria ajudar a carregar mais rápido as páginas, usando a GPU (placa de vídeo) para isso. Em teoria, pois uma rápida pesquisa no Google sobre o tema mostra muito mais gente insatisfeita do que satisfeita com essa funcionalidade. Para desabilitá-la, clique nas três linhas horizontais no topo, a direita > Configurações > Mostrar configurações avançadas… > Sistema. Desmarque a opção “Usar aceleração de hardware quando disponível”. Reinicie o navegador.

* Verificar Extensões

Extensões (ou plugins) são muito úteis e facilitam nossa vida nas interwebs, não há dúvidas. Mas ter muitos deles instalados pode estar consumindo toda a memória da sua máquina (se ela já não tiver muita), e por consequência, reduzindo o desempenho. Primeiramente, pressione SHIFT + ESC. Isto abre o Gerenciador de tarefas do Chrome. Você verá uma lista contendo cada aba aberta e as extensões, e o quanto cada um consome de memória no momento. Isto te dará uma ideia por onde começar.

O objetivo aqui é desabilitar todas as extensões e habilitá-las, uma por uma, navegar um pouco e ver se alguma em específico afeta o desempenho da máquina. Para isso, clique nas três linhas horizontais no topo, a direita > Mais ferramentas > Extensões (ou digite “chrome://extensions/” na barra de endereço). Desmarque a caixa “Ativada” ao lado de cada extensão e teste.

Em último caso, coloque a mão no coração e desinstale alguma coisa, se possível. Acesse a mesma tela indicada anteriormente e clique na lixeira ao lado da extensão escolhida.

* Reinstalar o Chrome

Esta é a opção mais drástica. Se nada deu certo até aqui, desinstale e instale o Chrome novamente. Uma dica é usar um desinstalador (para quem usa Windows), para remover qualquer resíduo que a desinstalação padrão possa ter deixado. Minha sugestão é o IObit Uninstaller.