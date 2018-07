Por Haroldo Ribeiro

Perdido na imensidão da web encontrei um ótimo artigo sobre tendências futuras para o web design. Hesitei por algum tempo diante da ousadia de se profetizar tendências diante de um conceito tão dinâmico. No entanto, lendo, logo vi que tinha fundamento na coisa toda e por isso compartilho e comento aqui o que vi por lá:

Scroll primeiro, cliques depois

A maioria já até se esqueceu como era chato usar o scroll no PC, atualmente é muito mais fácil

usar o scroll do que clicar, contrariando o que ocorria no passado. Daqui pra frente podemos esperar por páginas compridas pra serem scrolladas e botões grandes facilitando o encontro de nossos dedos.

A notícia principal de primeira página está morta

Com a banalização do scroll, designers não precisarão mais se preocupar em escolher o melhor conteúdo para preencher a primeira parte visível da página, a tendência é que usem imagens em tela cheia sem nenhum conteúdo aparente até começar a scrollar a página.

Usuários são rápidos e os websites estão ficando mais simples

As pessoas atualmente estão mais apressadas, para chatear alguém de verdade apenas faça-o perder tempo, se a página demorar um pouquinho que seja para carregar o usuário vai embora.

Os websites além de precisarem ser rápidos para carregar, precisam ser fáceis de entender. Design simples estará cada vez mais em alta já que ninguém vai ficar perdendo tempo procurando o que deseja ou tentando entender a linguagem utilizada.

O pixel está morto

Com o design responsivo percebe-se uma passo em direção aos grids e porcentagens.

Uma grande parte das imagens da web tem metade da resolução de um display moderno e é impossível escalar. Com a popularidade da retina display e os navegadores modernos que vetorizam imagens cai como uma luva para os novos tempos. A possibilidade de escalar ícones e imagens sem perder qualidade é um par perfeito para os novos displays e designers que já estão com os olhos no futuro.

Animação está de volta

Uma boa maneira de fazer um website parecer moderno é colocar animação. Com a onda do flat design, os websites têm a aparência bem consistente e às vezes até um pouco entediante. Animação ajuda a quebrar esse paradigma mostrando mais informação em um espaço pequeno.



Novas tecnologias: Os Web Componentes (falarei disso mais abaixo) e CSS animation facilitam essa tendência. Tornam os sites mais rápidos e dispensam plugins.

Componentes são os novos frameworks

A tecnologia web não para de ficar cada dia mais complicada e menos semântica. Atualmente designers ainda precisam embedar códigos confusos em suas páginas para a realização de algumas atividades simples.

Seria muito mais fácil se para tudo pudéssemos apenas incluir uma tag que faz algo incrível sozinha, por exemplo essa tag do Google Analytics abaixo:

<google-analytics key="UA-12345-678">

Com Web Components nós podemos. É verdade que ainda tem muito que evoluir, mas talvez 2015 seja o ano para isso e logo logo estaremos usando apenas tags simples para fazer coisas bem legais:

Atualmente podemos notar que os melhores designs que surgem em app para mobile aparecem também para a web, com o tempo essa diferença entre app e website tende a desaparecer quase que completamente. Mas isso é apenas uma tendência afinal, como bem sabem um “if” muda tudo.