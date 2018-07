Por André Amorim

(Este post não tem a intenção de provar qual navegador é o melhor. Serve apenas para mostrar as minhas impressões e experiências de uso com o Chrome e o Firefox)

Eu gosto de testar as promessas de programas que aparecem dizendo que chegaram para resolver nossos problemas. Foi assim com o Chrome, que nasceu de um pai famoso e uma boa reputação de berço a tiracolo. Nessa época eu usava Firefox, me virava muito bem e achava a vida ótima com os plugins que usava. Mas a tentação de ter um navegador que praticamente fazia você esquecer que ele existia de tão leve era muito grande. Então, em 2009 eu fiz essa troca. E a vida tem sido muito boa, com sincronização de bookmarks, plugins, senhas salvas etc, sendo o meu preferido, trouxe quase todos os plugins que eu usava no Firefox, e a sensação de ter feito a coisa certa vendo nitidamente a diferença de velocidade a cada página carregada.

Tudo vinha correndo bem, mas com o tempo, e com os penduricalhos que a gente vai colocando nele, notei uma certa degradação no uso. Uma sensação maligna de estar utilizando o inimigo (Internet Explorer) passava pela minha mente as vezes. Aquelas engasgadas ao trocar uma aba ou dar um scroll começavam a se repetir.

Mas não havia certeza se a culpa era do Windows ou do navegador (pode ser dos dois, o que é pior). Mas a gota d’água se deu recentemente, depois que comprei um notebook com 16Gb de RAM. Eu simplesmente não admitiria um único espasmo num computador desses, numa situação onde somente o navegador estivesse aberto. E aconteceu. E antes de eu jogar na parede o bem que acabara de adquirir, resolvi dar atenção e testar essa conversa que diz que a época de ouro do Chrome acabou e que o Firefox, antes deixado de lado justamente por ser lento e pesado, ressurge glorioso como uma alternativa eficiente ao nosso problema.

Para tanto, precisei passar pelo que chamei de “De volta para minha terra” dos browsers. Para que o teste seja válido, pelo menos 90% do que eu uso no Chrome precisa estar no Firefox novamente. Isto é, por mais que o mesmo plugin ou funcionalidades nativas não existam no Firefox, 1) precisa haver um similar ou melhor, ou 2) a experiência de uso precisa ser parecida, seja com um serviço online, etc. Fora que não usar o navegador por tanto tempo traz o benefício de ver com mais intensidade as novidades introduzidas nos últimos anos. É legal ver coisas melhores implementadas no “lugar novo” (para qualquer coisa na vida, aliás), ou coisas que só tem nesse navegador, e de preferência, nativamente.

Navegação

Como o problema primordial é a simples utilização da ferramenta sem sentir vontade de destruir seu equipamento, comecemos pela navegação. A sensação é que o Firefox carrega mais rápido as páginas, inclusive os serviços do Google, como Maps e Gmail, onde se esperava que o Chrome fosse naturalmente mais rápido.

Sincronização entre dispositivos

Firefox

O Firefox possui uma ferramenta nativa de Sync desde a versão 29. Porém eu lembro que nos primórdios era uma complicação danada, pois ele gerava um arquivo que deveria ser usado para autorizar outro computador que você quisesse sincronizar. Nunca consegui finalizar o processo. Só recentemente esse engodo foi resolvido. Fazendo um cadastro no accounts.firefox.com, suas abas, favoritos, senhas, histórico, complementos e preferências estão com você em qualquer Firefox. Você pode selecionar o que quer sincronizar no menu Ferramentas > Opções > Sync. Porém (~porém~), complementos adicionados por outros meios que não a loja oficial não são sincronizados. E as abas, bem… as abas dos outros dispositivos são visualizadas através de uma opção não muito destacada no menu Histórico > Abas de outros dispositivos. E, bem, como posso dizer? A aparência é bem amadora.

Chrome

A sincronização do Chrome é nativa e usa sua conta Google. Então, logou no navegador, logou em tudo. Todas os seus plugins, favoritos, etc são instaladas no navegador. E ao deslogar, ele te dá a opção de limpar todas as suas coisas, deixando do jeito que estava. Você também pode escolher o que quer sincronizar clicando nas três linhas horizontais no topo à direita > Configurações > Configurações de sincronização avançadas. Apps, Extensões, Configurações, Preenchimento automático, Histórico, Temas, Favoritos, Senhas e Guias abertas são as opções disponíveis. Ao abrir a tela de Histórico (CTRL + H), você visualiza no topo as abas abertas em outros dispositivos, e abaixo, a lista de páginas abertas organizadas por hora, assim:

Eu uso iPhone, e ter essa mesma visualização no telefone é muito prático. Principalmente porque é comum eu deixar uma aba aberta no notebook em casa, ou no PC do trampo, que eu posso ver no caminho para casa no metrô, por exemplo. E isso eu não consigo com o Firefox, já que o navegador não está disponível para iOS. O mais próximo disso é um app pago na App Store, que usa sua conta Firefox e exibe histórico, abas e favoritos.

Bookmarks

Chrome

Em novembro de 2014 o Google repaginou o gerenciador de bookmarks e deu a ele uma interface baseada no Material Design (framework que vem para padronizar a interface dos produtos Google). Porém, a internet aparentemente odiou a ideia, e a antiga interface foi restaurada. Mas, caso você tenha gostado (assim como eu), ainda pode utiliza-la, por meio do plugin Bookmark Manager.

Firefox

O gerenciador de favoritos do Firefox é bem parecido com o do Chrome. Assim como seu concorrente, estão disponíveis funções básicas como criar, ordenar e mover. E ambos exportam e importam os favoritos no formato HTML e importam dados de outros navegadores.

Plugins

O Adblock Plus, Onetab, Disconnect e Dashlane funcionaram bem nos dois navegadores.

Leitura

O Firefox possui nativo uma integração com o Pocket e função de Modo leitura de posts, que deixa o somente o texto em evidência. Para o Chrome, são necessários plugins. Uso o Clearly para o modo leitura. Mas nessa o Firefox ganha.

Hangouts

Um ponto positivo para o Chrome é o plugin do Hangouts. Há também um para Firefox, mas não é de autoria do Google (Google™ Hangouts). Não gostei, pois ele simplesmente abre outra janela com o Hangouts. Não me pareceu um plugin de verdade, apenas um atalho.

Last.fm

Ultimamente venho ouvindo músicas pelo Google Play Music. E algo fundamental (pelo menos para mim) é o scrobble para a Last.fm. É provável que ninguém mais use o serviço, mas é algo que ainda gosto bastante. Usei durante muito tempo o plugin Last.fm Scrobbler, que dá suporte para algumas dezenas de serviços de música online (Spotify, Deezer, Radio, Pandora, Youtube, etc), mas frequentemente ele pedia para re-autenticar, o que me fez procurar outro menos bugado. Encontrei (scroblr), funcionou muito bem e achei a interface mais bonita, apesar de ter menos serviços cobertos.

Para o Firefox, coincidência ou não, encontrei um plugin que faz scrobble apenas para Google Play Music. é o Google Music Scrobbler, cujas atualizações não serão mais feitas pela loja oficial. Inclusive, a última versão da loja, 0.7.3.1, não funcionou na versão 39 do navegador. Apenas a versão 0.8.6.3, encontrada no Github do desenvolvedor.

E se eventualmente quiser fazer scrobble de alguma música que eu escutar pelo YouTube, preciso de um segundo plugin, o FoxyScrobbler, que ainda não funciona com o serviço do Google e não vai entrar em conflito com o anterior.

Extras

O Firefox possui nativamente há algum tempo algo muito interessante: o agrupamento de abas. Como eu tenho o costume de abrir diversas abas, e frequentemente os assuntos se multiplicam, agrupa-las por tema é algo legal a se fazer, para manter um mínimo de organização. O mais próximo disso no Chrome é o plugin Tab Bundler, que requer uma conta caso queira manter sincronizado entre dispositivos. Mas achei um pouco complicado de usar. A solução nativa do Firefox é muito mais intuitiva, por usar drag & drop.

Outra vantagem do Firefox é o plugin FlashGot. Ele facilita sua vida na hora de baixar qualquer mídia de uma página, principalmente quando ela não tem link direto. Sou fã e uso há bastante tempo. Não tem para Chrome.

Em resumo

Vantagens do Chrome: vasta seleção de plugins; separação de cada aba e plugin em processos diferentes, o que evita um travamento geral do navegador; sincronização.

Desvantagens do Chrome: grande consumo de memória; mais lento que o Firefox.

Vantagens do Firefox: vasta seleção de plugins; navegador com código aberto; funções nativas ao invés de plugins (Pocket e modo leitura).

Desvantagens do Firefox: baixos resultados de plugins para alguns termos pesquisados; aparência espartana do gerenciador de favoritos e abas sincronizadas, além de alguns plugins.

Cada navegador tem seus prós e contras. Não há novidade nisso. O problema está na troca em si. Para quem se acostumou, como eu, ao “ambiente Google”, é difícil abandonar algumas facilidades, como a sincronia que funciona de forma quase transparente, assim como os plugins, tendo muito mais opções na loja (para as coisas que eu uso, pelo menos), aparentam ser mais bem lapidados e de melhor aparência. Apesar de conseguir ter no Firefox quase tudo o que tenho hoje no Chrome, e mesmo a qualidade da navegação ter melhorado, parece que falta algo. E isso me incomoda.

O que eu pude perceber dos textos dizendo que era hora de voltar ao Firefox comparado com minha experiência é: o que te deixa confortável vale muito mais do que opiniões raivosas e emocionadas. No meu caso, o Chrome atende ao que eu preciso, e reproduzir isso no Firefox não foi totalmente satisfatório, apesar de alguns ganhos (agrupamento de abas e funções nativas). É provável que você que lê queira fazer a mesma migração e tudo ocorra bem, encontre plugins melhores e, no final, o navegador te agrade. Sua experiência de uso agradece. E esse é o objetivo: não é porque não tenha dado certo comigo que não vai funcionar contigo.

Diante disso, resolvi procurar na internet um jeito de consertar o Chrome. E consegui melhorá-lo. Mas isso você lerá em outro post.