ANÁLISE: SUCESSOS&INSUCESSOS VIRGILIO PEDRO OS SUCESSOS E INSUCESSOS NAS TELAS As transformações tecnológicas do mercado de gravação e reprodução de músicas, foram marcantes desde a invenção do gramofone no final do século XIX. Os primeiros aparelhos eram acionados por molas ou cordas. Um exemplo é o romântico realejo, raros, mas ainda encontrado em atividade, usado