Foto: World Clock by timeanddate.com O aplicativo “World Clock by timeanddate.com” é uma boa opção para acompanhar os horários daqui e de lá. Ao entrar no aplicativo, ele já reconhece a localização do usuário e mostra o horário correspondente à região. Em uma mesma tela, é possível visualizar o horário aqui do Brasil, e o horário das cidades selecionadas como favoritas.

Foto: AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI O aplicativo oficial da Fifa para a Copa do Mundo, chamado de “2018 FIFA World Cup Russia”, oferece serviços como calendários, tabelas, resultados ao vivo de jogos, últimas notícias da Copa, entre outras funcionalidades.

Foto: OneFootball O OneFootball tem uma proposta parecida com a do aplicativo oficial da FIFA, mas tem o diferencial de mostrar estatísticas sobre a partidas e agrupar informações em perfis dos jogadores. Ele pode ser usado inclusive em outros campeonatos fora a Copa do Mundo.

Foto: Kiss My Score E o bolão não pode ficar de fora, claro. Para organizar as apostas, uma sugestão é o aplicativo “Copa do mundo 2018 - Kiss My Score”. Lá, é possível participar de bolões públicos ou privados e ver o resultado ao vivo dos jogos.

Foto: Panini Para quem desistiu de colecionar o álbum de figurinhas Copa por causa do preço, uma boa notícia: existe um álbum digital da Copa da Rússia, feito pela própria Panini. O aplicativo, que pode ser encontrado pelo nome “Panini Sticker Album” permite que o usuário entre em grupos de colecionadores e troque figurinhas dentro da plataforma.