Divulgação/Emojipedia Os 117 emojis anunciados pela Emojipedia estarão disponíveis até o meio de 2020

Os emojis que vão dominar as redes sociais e mensagens de texto no ano nos próximos meses já estão entre nós. A Emojipedia, site que padroniza e referencia os emojis utilizados na internet, divulgou nesta quarta-feira, 29, pelo Twitter, 117 novas opções (62 imagens únicas, algumas com variações de gênero) de emojis que estarão disponíveis para o ano de 2020. Entre as novidades, a diversidade de gênero ganha destaque, com a bandeira e símbolo transgênero.

Além disso, versões de diferentes gêneros utilizando smoking, véu e vestido de noiva estão na biblioteca de emojis anunciados. Outra novidade são órgãos, como coração e pulmão, representados como eles realmente são, do ponto de vista anatômico. Objetos como piñata e ratoeira também aparecem, assim como o famoso símbolo da coxinha, feita com a mão, com ares de Itália.

Fornecidos pela Unicode Consortium, empresa responsável pela padronização de linguagem de sistemas operacionais como iOS e Android, os emojis devem estar disponíveis nos celulares até a metade deste ano.