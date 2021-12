Reuters Brasileiros adoram a senha "123456"

Mesmo com os megavazamentos de dados do começo do ano, os brasileiros parecem ainda não estar atentos para práticas básicas de segurança digital. O serviço de gerenciamento de senhas NordPass divulgou as 200 combinações mais comuns em 2021 - e elas são um prato cheio para hackers, criminosos e outros golpistas digitais.

Mais uma vez, "123456" foi a senha mais usada em 2021. Entre as 10 primeiras posições, oito são combinações numéricas óbvias, enquanto as outras duas também não parecem oferecer grandes dificuldades: "senha" e "Brasil".

Os resultados nacionais, no entanto, não ficam muito longe dos resultados globais. A pesquisa com 50 países tem também "123456" no topo da lista. Entre as 10 primeiras senhas, oito também são combinações numéricas. As outras são "password" e "qwerty".

Veja abaixo as 10 senhas mais usadas em 2021:

1. 123456

2. 123456789

3. Brasil

4. 12345

5. 102030

6. senha

7. 12345678

8. 1234

9. 10203

10. 123123

Saiba como proteger a sua senha

Crie uma senha forte: Elas devem ter no mínimo oito caracteres, envolvendo letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos;

Troque a senha regularmente: Ao variar as senhas com constância, você se protege de problemas caso ocorra algum vazamento;

Não reutilize senhas: A senha funciona como um grande chaveiro e cada porta deve ter a sua própria chave. A recomendação é que as senhas de diferentes serviços sejam também diferentes entre si. Caso uma delas vaze, outros serviços não são comprometidos;

Não repita padrões quando renovar a senha de um serviço: Se a senha antiga for “C@chorro123”, não mude para “123C@chorro”. Isso é uma maneira de evitar que criminosos detectem o seu padrão de criação caso as duas senhas estejam em algum vazamento;

Não faça combinações sequenciais: Como a lista mostra, sequências como “1234” e “abcd” não são recomendadas. Esses padrões são os mais óbvios e são os primeiros a entrarem nas tentativas dos cibercriminosos.