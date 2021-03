Dado Ruvic/Reuters Com as ferramentas certas, apps de música podem se tornar redes sociais promissoras

Música é uma das expressões de arte e de entretenimento mais amadas no mundo, e fica ainda melhor quando é apreciada na companhia de amigos. É comum descobrir uma nova canção ou artista e querer compartilhar com os parças via mensagens no Facebook, Twitter ou WhatsApp. Porém, os próprios aplicativos de streaming musical, como Spotify e o Apple Music, podem ser usados como ferramentas de interação social.

O Spotify, por exemplo, está testando uma ferramenta para que as pessoas ouçam ao mesmo tempo playlists e podcasts ao mesmo tempo. Enquanto o recursos não chega, é possível ter uma experiência social de outras maneiras. Veja abaixo cinco dicas para socializar mais no Spotify e no Apple Music:

1. Siga usuários

A primeira dica para socializar mais nos streamings é seguir outros usuários. No Spotify, isso torna mais fácil o compartilhamento de músicas e podcasts e um uso mais rápido das sessões em grupo no futuro.

Outra iniciativa do Spotify é incorporar e seguir seus amigos do Facebook na plataforma. Para isso, clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito, e selecione a opção “Ver perfil”. Após isso, toque nos pontos que ficam no canto superior direito e escolha “Encontrar amigos”. Caso necessário, faça o login em sua página no Facebook e opte por seguir todos ou marque apenas as pessoas que desejar acompanhar.

Além disso, se souber o nome de usuário utilizado pela pessoa que quiser seguir, basta escrevê-lo na caixa de pesquisa.

Seguir outros usuários também é uma opção disponível no Apple Music. Para encontrar o recurso, toque em “Ouça”, na parte inferior da tela. Depois, clique no ícone círculo, que fica no canto superior. Acesse “Ver perfil” e role a tela para baixo até o botão vermelho, que indica “seguir mais amigos”.

Ao contrário do Spotify, o Apple Music não exibe a lista de amigos do Facebook, mas mostra os seus contatos que utilizam o aplicativo. Contudo, caso saiba o nome de usuário de quem quer seguir, basta digitá-lo na caixa de pesquisa.

2. Saiba o que os amigos escutam

Para acessar o que os seus amigos estão ouvindo no Spotify, é necessário utilizar a versão para desktop. Selecione a página de configurações e depois clique em “Opções de exibição”. Logo após, escolha a opção de exibir a atividade de escuta dos amigos.

Já no Apple Music, basta entrar na sessão “Ouça agora”. Selecione o perfil da pessoa e veja as playlists que ela fez, as músicas tocadas recentemente e os usuários que ela segue.

3. Compartilhe conteúdos

Compartilhe com os amigos uma música, playlist ou álbum. Ao clicar nos três pontos ao lado de cada música, você tem a opção de adicioná-la à uma playlist ou compartilhá-la. Selecione a opção “Compartilhar” e veja a opção que mais lhe agrada: enviar via Instagram, Facebook, WhatsApp ou simplesmente copie o link e cole onde desejar.

No Apple Music também é possível compartilhar os gostos com os amigos. Toque e segure uma música, álbum ou playlist até aparecer a alternativa “compartilhar”. Os contatos, aplicativos e outros modos de compartilhamento vão abrir logo em seguida. O passo seguinte é selecionar o modo de envio que quiser utilizar.

4. Crie playlist colaborativa

Disponível apenas no Spotify, a playlist colaborativa permite que outras pessoas coloquem e ordenem músicas na lista de reprodução. Para tornar uma playlist colaborativa, clique na silhueta que aparece na tela com o sinal de soma. Depois, copie o link e envie para as pessoas que você quiser.

5. Ouça músicas simultaneamente

Este é outro recurso disponível somente no Spotify. Se você e seus amigos quiserem ouvir músicas ao mesmo tempo e juntos, basta criar uma sessão em grupo. Ainda em fase de testes, a ferramenta possibilita que todos os que estiverem acesso à sessão controlem a faixa que será tocada. Para isso, toque no ícone de alto-falante e role a tela até encontrar a opção “iniciar sessão”. Você pode chamar até cinco pessoas para participar.

Como desativar funções sociais

Caso não queira que outros usuários vejam o que você compartilhou, é necessário ocultar sua atividade. No Spotify, acesse as configurações e escolha a opção “Social”. É possível ativar uma sessão privada para limitar temporariamente os amigos de ver o que você ouve. Para sair de uma sessão em grupo, basta clicar em “Sair” ou “Encerrar sessão”.

Por fim, no Apple Music, entre em seu perfil, clique em “Editar” e selecione quem pode ver suas atividades. Na mesma tela, é possível adicionar ou remover playlists que aparecem para você e optar por ocultar aos demais usuários o que você ouve.