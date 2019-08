Se realmente queremos dar um jeito no nosso relacionamento com os telefones, é tarefa que cabe a nós

Todo mundo tem esse aplicativo. Aquele que faz pouco de sua tela de abertura. O aplicativo que atrai você para a pasta na qual você tentou ocultá-lo. O aplicativo que você assinou e excluiu – só para fazer o download de novo na manhã seguinte. O aplicativo que você não consegue largar.

Para Corey Lewis, foi o Instagram. “Eu me via constantemente percorrendo o site sem motivo, o tempo todo”, disse o consultor de marketing tecnológico de Seattle, de 43 anos. “Cada pequena pausa no meu cérebro resultava em uma reação quase inconsciente para abrir o aplicativo e começar a folhear o meu feed.”

Tornar as coisas piores foram alguns sentimentos novos e nada bem-vindos. “Eu realmente acabava ficando com raiva e emoções estranhas, nada parecidas comigo, a respeito de posts com impacto zero em minha vida”, disse ele. Ultimamente, enquanto seu filho pequeno explorava o mundo ao redor, Lewis se viu explorando feeds no seu telefone.

“Lá estava eu, passando pelo Instagram em cada um desses momentos, por menores que fossem, o que é totalmente egoísta e o oposto de ser um pai envolvido, aberto e presente, algo que eu realmente espero ser”, disse ele. Estava na hora de fazer alguma coisa.

O primeiro e mais óbvio passo foi excluir o aplicativo. Demorou algumas semanas para que as batidas fantasmas parassem - abrindo, pelo reflexo muscular e puro hábito, a pasta onde o Instagram costumava estar. Então funcionou. “Eu parei de pensar nisso de forma reflexa”, ele diz.“ E nem mesmo pensava nele”.

Um mês depois veio um período de férias e, com isso, um teste: o Instagram foi reinstalado, depois desinstalado no retorno. Tudo em ordem, novamente. Ele estava livre. Ou pensou que estivesse.

“Cliquei em um link de foto do Instagram que alguém postou no Twitter e ele me levou para a versão da web”, disse ele, referindo-se ao site móvel do Instagram, “onde eu já estava conectado pelo Chrome e estava de volta”. Só que agora estava usando uma versão pior do aplicativo, e fazendo isso sob uma nuvem de vergonha. Era hora de tentar novamente. Ele bloqueou o domínio do Instagram em seu navegador e diz que ainda não o verificou. Já faz uma semana.

Dependência

O conceito de dependência, por mais impreciso que seja, dominou as conversas sobre o uso de smartphones, tanto que as empresas por trás de nossos dispositivos viciantes agora criam softwares de tratamento diretamente nelas (como o Screen Time da Apple e o Digital Wellbeing do Google). Em 2018, o Facebook e o Instagram começaram a permitir que os usuários definissem limites de tempo no aplicativo. Até mesmo o TikTok, o aplicativo de vídeo que orgulhosamente diz criar hábito, inclui um recurso chamado Screen Time Management.

Não é que os fabricantes desses produtos ainda não querem que nós os usemos todos os dias. Eles estão falando sobre isso de forma diferente. Mark Zuckerberg, por exemplo, tem dito a qualquer pessoa que o ouça que ele gostaria de ter certeza de que percorrer seus aplicativos é “um tempo bem gasto”, em oposição, eu acho, a qualquer coisa que tenha sido nos últimos 15 anos.

Ou seja, se realmente queremos dar um jeito no nosso relacionamento com os telefones, é tarefa que cabe a nós. Então, como vai isso?

Nas obscuras sombras dos aplicativos

Vou começar. Anos atrás eu apaguei o Facebook do meu celular. Eu posso verificar no meu computador se eu precisar, mas eu não preciso, pelo menos não muito. Eu me livrei do Instagram algumas vezes, mas voltei; não postei e vejo com muita frequência, mas não parece ser um problema.

Com o Twitter. Cerca de dois anos atrás, desativei a maioria das notificações do meu smartphone, incluindo as do Twitter. Eu ainda verifiquei. Comecei a desinstalar o aplicativo nos finais de semana, depois o desinstalei até que precisei postar algo para o trabalho. (A ideia de que o Twitter é necessário ou mesmo útil para o trabalho é, provavelmente, o autoengano que está no cerne deste problema.)

Eu tive recaídas constantes. Comecei a sair depois de usar o aplicativo e dar mim mesmo senhas das quais jamais conseguia lembrar; no final, elas acabavam no meu gerenciador de senhas. Comecei a usar o site para celular do Twitter, no qual imaginei que seria mais decidido ou pior, mas esse processo também desapareceu em uma rotina subconsciente. Finalmente, chegou a hora de uma proibição total do Twitter no meu celular.

Isso funcionou. Então, há uma semana, eu me encontrei navegando no Twitter através de sua versão web, que eu tinha logado dentro do Nuzzel, um aplicativo que agrega novos links de notícias do serviço. Eu estava fingindo - para mim mesmo – que iria checar um aplicativo apenas para verificar outro. Eu me senti mal que o Twitter, cujo uso mal posso justificar, estava de alguma forma testando meu autocontrole. Senti-me pior por sentir-me mal por algo que parecia demasiado estúpido até de explicar.

E, no entanto, desconfiei que não era a única pessoa que passava muito tempo vagando por essa zona problemática e impotente da vergonha, então comecei a perguntar por aí. Em resumo: não estamos bem.

Michael Dalder/Reuters Desativar as notificações parece ajudar, mas também pode aumentar a verificação compulsiva de aplicativos

Tornando as coisas piores porque elas já estão ruins

Dan Crawford, um profissional de relações públicas em Washington, descreveu uma trajetória semelhante à minha. Ele havia instalado limites de tempo em seu telefone e dado à esposa a senha; ela agia como uma espécie de controladora do telefone, distribuindo parcelas de 20 minutos a seu pedido e escolha. No Twitter, ele ativou a autenticação de dois fatores, que exige um código enviado por mensagem de texto para efetuar login. Finalmente, ele bloqueou o número do Twitter em seu telefone.

“Seu cérebro se acostuma a dar passos extras muito rapidamente”, disse ele. “Mas são suficientes para que, se eu precisar concluir o trabalho, eu possa fazer o logoff”. Por enquanto.

Acontece que há uma cultura próspera de remédios populares, truques e truques, alguns espertos, outros desesperados, e outros que beiram a autoflagelação. De um modo geral, desativar as notificações parece ajudar, mas também pode aumentar a verificação compulsiva de aplicativos. Fazer logoff dos serviços depois de usá-los acrescenta uma etapa extra ou duas, mas geralmente deixa os usuários não menos envolvidos do que antes e ligeiramente mais irritados. Movendo ícones para pastas e, em seguida, movendo as pastas para a tela inicial? Sim. Instalar aplicativos mais enriquecedores para verificar - talvez um aplicativo de aprendizado de idioma ou palavras cruzadas? Isso pode ajudar. Também pode agravar o mesmo fracasso.

Não ouvi histórias de sucesso absolutas sobre o uso do Screen Time da Apple ou das funções “Gerenciar seu horário” (Manage Your Time) do Facebook e do Instagram. Brian Kokernak, um administrador de sistemas, disse ao seu iPhone para limitar seu acesso geral, mas descreveu um resultado que foi, basicamente, um alarme de soneca invertido: “Atingindo um limite Screen Time depois tocando mais 15 minutos a cada 15 minutos até eu ir para a cama.”

Existem formas engenhosas de sabotagem de aplicativos também. Arianna Sanders, gerente da cadeia de suprimentos da Brandless, empresa de comércio eletrônico, disse que ela interrompe o acesso ao Instagram, de forma a não poder usá-lo sem wi-fi. Jack Orlik, pesquisador do Nesta, não conseguiu sair do seu hábito dessa forma. “Eu mudei o ícone do Twitter para dar uma pausa em confusão ou refletir antes de clicar nele”, disse. “A resposta mecânica do meu polegar não se importava com o ícone, por isso alterei o nome para ‘NÃO Twitter’ para alterar a sua posição. Funcionou um dia.

Dirigindo para a cascata

Usar aplicativos em um navegador é uma maneira óbvia de dificultar um pouco mais o uso do Facebook, Instagram ou Twitter - ou mesmo do Gmail - e, pela maioria dos padrões, significativamente pior. Pense nisso como app vaping: ele ainda tem nicotina e os movimentos são basicamente os mesmos, mas o odor não dura tanto tempo. Também pode estar crescendo em popularidade. O Twitter se recusou a compartilhar dados sobre quantos usuários estão usando sites para celular em vez do aplicativo, e o Instagram não respondeu a um pedido de comentários. A SimilarWeb, uma empresa de análise externa, forneceu dados que sugerem algo intrigante: o mobile.twitter.com e o instagram.com cresceram 13,9% e 30,6% no ano passado.

O afastamento dos aplicativos pode ser visto como evidência de crescente desencanto com as principais redes sociais; não representaria, necessariamente, solução para os problemas dos usuários. O site para dispositivos móveis do Twitter, por exemplo, tem quase todas as funções do aplicativo. Ele também faz sugestões regulares de que você faça o download do aplicativo que acabou de deixar. Acessar o Instagram por meio do navegador da Web para dispositivos móveis é uma experiência genuinamente diminuída, se é isso o que você procurava, mas que pode funcionar a favor e contra. / TRADUÇÃO CLAUDIA BOZZO