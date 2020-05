Michelle Groskopf/The New York Times TikTokers estão de quarentena em suas mansões sem saber quando poderão sair.

Quando saiu de casa em Charlotte no dia 1º de abril para morar em uma mansão de Los Angeles com sete influenciadores, Gianluca Conte, de 20 anos, não esperava passar a maior parte das semanas seguintes confinando na propriedade. É verdade que a Califórnia estava sob ordens de ficar em casa, mas ele não se importava: o trabalho dele seria em casa mesmo, fazendo vídeos com os novos colegas de quarto. Segundo a maioria dos jovens criadores de conteúdo, para fazer sucesso na internet hoje é necessário estar em Los Angeles – nem que seja preso dentro de casa em meio a uma pandemia.

“Vivemos rodeados de influência", disse Conte. “Em LA, em uma conversa com quatro pessoas, uma delas provavelmente terá mais de 100 mil seguidores no Instagram. Até pessoas que não tratam as redes sociais como prioridade têm 20 mil seguidores simplesmente por estarem aqui em LA.” É por conta disso que começaram a surgir, pela cidade, dúzias de casas compartilhadas por influenciadores do TikTok. Misto de república universitária e palacete habitado pelos jovens astros da plataforma, é também o local de onde eles trabalham para expandir seus impérios nas redes sociais.

Ainda que partes do Estado estejam reabrindo lentamente, é provável que Los Angeles esteja entre as últimas cidades a reabrir. Mas os influenciadores do TikTok seguem rumando para a cidade. E, em meio à ordem generalizada que mantém os habitantes em suas casas, seu público tornou-se maior do que nunca: o TikTok ultrapassou em março a marca de 2 bilhões de downloads, após quebrar o recorde de instalações de aplicativo em um trimestre, de acordo com a firma de pesquisas Sensor Tower.

“É a oportunidade de ouro para fazer o que eu quiser com a minha vida", disse Conte. “Eu poderia seguir com os vídeos de casa em Charlotte e fazer acordos com marcas, mas quero alcançar o mais alto patamar possível. Tenho a sensação de progredir a cada segundo desde que cheguei aqui.”

Michelle Groskopf/The New York Times) Ainda que proteger-se da pandemia com os amigos em uma mansão pareça divertido, os moradores dessas repúblicas descreveram problemas semelhantes àqueles enfrentados todos os dias por milhões de pessoas em todo o mundo

‘Não posso desperdiçar a influência’

Entre o início de dezembro e a semana passada, astros do TikTok de todo o território dos EUA alugaram casas nos melhores endereços de Los Angeles, na esperança de capitalizar com a proximidade de talentos.

Agora, estão de quarentena em suas mansões sem saber quando poderão sair. Os rapazes da Sway House ficam em uma mansão de Bel Air. Os da Kids Next Door, numa casa gigante de Los Feliz. Os membros da Clubhouse, fundada em parte pela ex-Hype House Daisy Keech, estão isolados em um vasto retiro moderno de Beverly Hills. O FaZe Clan, formado por craques dos jogos eletrônicos, foi morar recentemente na antiga mansão de Justin Bieber em Burbank, com jardim, lago e piscina. Há também 10 influenciadores isolados na Hype House, a primeira das “repúblicas" do TikTok.

Ainda que proteger-se da pandemia com os amigos em uma mansão (ou complexo) de milhões de dólares pareça divertido, os moradores dessas repúblicas descreveram problemas semelhantes àqueles enfrentados todos os dias por milhões de pessoas em todo o mundo. “É meio surreal", disse Abby Rao, 21 anos, que fundou a Clubhouse com Daisy Keech. “Estou me perguntando quando isso vai acabar. Percebi quantas coisas dávamos como garantidas antes: poder simplesmente ir à nossa praia favorita, tirar fotos e fazer um piquenique, ou ir ao cinema.”

Do outro lado da cidade, os moradores da Sway House têm se adaptado a uma vida mais calma no isolamento. “Para começar, há muito menos festas", disse Josh Richards, 18 anos, astro do TikTok com 17,5 milhões de seguidores. “Nós, Sway Boys, temos um estilo que vida que envolve muitas baladas.” (A julgar pelos seus stories do Instagram, os moradores da casa têm recebido amigos. Em vídeo publicado na noite de quarta feira, seus convidados fizeram coreografias para sucessos do TikTok, brincadeiras com cerveja e outras bebidas.)

Desde o início da quarentena em Los Angeles, Richards e seus cinco colegas viram o mundo ser reduzido… às generosas dimensões de sua casa de 835 metros quadrados. Eles se distraem com batalhas de paintball e brincadeiras de “verdade ou desafio”, tudo filmado para o YouTube. Quanto à alimentação, “todos os dias fazemos pedidos pelo Uber Eats e outros apps de entregas", disse Richards.

As parcerias com marcas e viagens patrocinadas evaporaram, e as colaborações entre as “repúblicas" praticamente desapareceram. Diomi Cordero, gestor de talentos que supervisiona a Diomi House, em North Hollywood, disse que seus clientes só podem sair de casa em oportunidades muito específicas, e somente se o parceiro estiver em isolamento há pelo menos duas semanas.

Normalidade nos negócios?

Muitos criadores tiveram que mudar seus planos em decorrência da pandemia. Um grupo de garotas que criaria a casa Girls in the Valley, apenas para influenciadoras, planejavam uma mudança para o fim de março. Agora, sem poder marcar colocar os móveis e malas no caminhão, as futuras moradoras da casa recorreram às chamadas do Zoom para manter o contato. Enquanto isso, várias casas novas, incluindo Young Finesse Kids, Alpha House e Kids Next Door, anunciaram sua formação nos dois meses mais recentes.

Adam Ian Cohen, 16 anos, um dos fundadores da Alpha House, disse que seis de seus nove colegas de casa adolescentes planejam se mudar na semana que vem. Todos fizeram vários testes para a detecção do coronavírus antes da mudança e passarão duas semanas de quarentena, gastando o tempo publicando conteúdo patrocinado pelas empresas de entregas e pelo videogame Xbox. “Estamos trabalhando com outras duas marcas para promover a ideia de ficar em casa", disse Cohen.

A firma de gestão de talentos Influences investiu em “repúblicas” do TikTok como Girls in the Valley, Drip Crib e Kids Next Door. A empresa teve uma alta nas despesas desde o início da pandemia, mas, para a fundadora e diretora executiva, Ariadna Jacob, a situação é temporária.

“Já tínhamos apresentado as ideias às marcas, e quando começou a pandemia, houve uma pausa. Mas agora temos mais campanhas sendo lançadas", disse ela. “Quando as casas de influenciadores são apresentadas como empresas de mídia, as marcas entendem melhor o conceito. A Drip Crib, por exemplo, é como as revistas GQ e Sports Illustrated. Já a Girls in the Valley é como a revista Seventeen.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL