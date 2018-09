AP Photo/Jeff Chiu Especialistas estimam que ao menos 65 mil patinetes elétricos rodam pelas ruas dos Estados Unidos

O governo da Califórnia aprovou nesta quarta-feira, 19, uma lei que permite que adultos usem patinetes elétricos sem capacete. Entretanto, uma nova informação deixa a decisão mais polêmica: o homem que morreu no começo deste mês depois de cair de um patinete elétrico da Lime foi morto por ferimentos na cabeça. A notícia é do jornal Washington Post.

De acordo com o jornal, a polícia afirmou que o acidente ocorreu na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, quando o homem estava indo para casa com um patinete da Lime, voltando do trabalho. Ele foi encontrado inconsciente e gravemente ferido, e bem longe do patinete, que estava repartido ao meio. Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que falou em anonimato, ele não estava usando o capacete antes do acidente.

Esse não foi o primeiro acidente nos Estados Unidos envolvendo patinetes elétricos – o país convive diariamente com esses casos depois que o veículo virou febre por lá. Especialistas estimam que ao menos 65 mil patinetes elétricos rodam pelas ruas dos Estados Unidos. Mas, provavelmente, o acidente em Dallas foi o primeiro fatal.

A nova lei aprovada na Califórnia autoriza também que as cidades permitam que os patinetes operem nas ruas com velocidade de aproximadamente 56 km/h – antes disso, a permissão de velocidade era 40 km/h.

A empresa Lime prometeu abrir uma investigação sobre o acidente fatal em Dallas.