Tudo começou em 2014, quando ela recebeu um convite da amiga Kéfera Buchmann – dona do canal 5inco Minutos, o terceiro maior do País hoje – para fazer algumas participações em vídeos. Bruna primeiro ficou um pouco receosa com a ideia, mas logo topou.

“Conheci a Kéfera quando ela era mais normal. Não era esse fenômeno que é hoje”, comenta Bruna Louise. “Ela me convidou para gravar um vídeo, topei e deu muito certo. O público gostou demais da nossa parceria.”

Na época dos vídeos, entretanto, Bruna ainda não tinha um canal no YouTube e não conseguiu colher os louros da parceria de maneira imediata. Afinal, ela apenas focava em seus shows de comédia stand-up e na carreira de atriz. Kéfera, no entanto, a convenceu do contrário.

“Acabei criando o meu próprio canal e foi muito bom. Quando comecei, já tinha esse público vindo dos vídeos dela”, explica Louise. Hoje, as duas correm o País apresentando juntas a peça Deixa Eu Te Contar.

Questionada se a parceria entre youtubers é o futuro da plataforma de vídeos, Bruna não tarda em fazer jus ao seu apelido, soltando um palavrão. “Pra c******!”

E complementa: “as parcerias são uma coisa incrível do YouTube. A gente sempre gosta de ver cantores diferentes cantando juntos, por exemplo. E a mesma coisa vale para a internet. Vai acontecer cada vez mais.”