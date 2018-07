REPRODUÇÃO

Os aplicativos de relacionamento, cada vez mais, tentam se diferenciar de outros serviços que surgem neste competitivo mercado. Nesta sexta-feira, 19, o aplicativo AdoteUmCara saiu na frente no quesito de buscas: a partir de agora, é possível procurar pessoas no serviço por meio de um bem-humorado sistema de buscas por voz.

Chamado de Iris, o sistema, que está disponível para a versão do aplicativo para iOS e Android, otimiza as buscas e deixa a rede de namoro com um tom mais descontraído. Por exemplo: se a pessoa pedir para procurar por uma mulher rica, a Iris irá dizer que ter dinheiro não irá te trazer felicidade.

O sistema de buscas já estava disponível na França e na Espanha, dentre os 10 países no qual o AdoteUmCara está presente hoje. De acordo com a empresa, o Brasil é o primeiro da América Latina a receber o recurso.

O AdoteUmCara foi um dos primeiros aplicativos a dar autonomia para as mulheres em uma rede de relacionamento. No serviço, são elas que decidem se irão manter uma conversa com alguém, impedindo que recebam inúmeras mensagens — muitas vezes grosseiras — de pessoas indesejadas.