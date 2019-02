Jason Henry/The New York Times Outdoor com símbolo do like, na sede do Facebook, chegou a virar ponto turístico

Há uma década, o Facebook mudou a internet com o botão Curtir. Durante quase todo esse período, uma pergunta sempre acompanhou a ferramenta: por que não existe o botão “descurtir”?

O desejo por um botão com um joinha apontando para baixo é tão popular no inconsciente coletivo já foi usado até para espalhar vírus de computador. No começo da década, era comum encontrar na internet links maliciosos dentro da rede social que prometiam a ferramenta, mas que acabavam em infecção digital. Nem a disposição para encarar esse tipo de situação dobrou Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo do Facebook.

Em 2014, o chefão da rede social se opôs a essa ideia: "Algumas pessoas já pediram por um botão de “Descurtir”, porque querem ser capazes de dizer 'isso aqui não é bom'. Não achamos que isso seja bom”, disse ele. “Não vamos criar isso, e não acredito que é necessário ter um sistema de votação para dizer se posts são bons ou ruins. Eu não acho que isso seja socialmente valioso para a comunidade".

Para especialistas, é uma manifestação do Facebook que segue uma tendência atual: evitar tudo que é aparentemente negativo. "O Curtir é uma representação da chamada sociedade positiva, onde não há espaço para tristeza e tudo está bem", explica Luis Peres Neto, professor da ESPM.

Veja a evolução do design do Facebook ao longo de 12 anos











Foto: Reprodução Assim nasceu o Facebook – ou melhor, o Thefacebook.com – em 2004. Em 4 de fevereiro, o site era voltado apenas para alunos de Harvard. Meses depois, cresceu para Stanford, Columbia e Yale, e em maio de 2005 passou a suportar alunos de mais de 800 universidades nos EUA. Foto: Reprodução Em 2005, um perfil comum do Facebook mostrava muitos detalhes que você até encontra em um perfil hoje em dia, mas ainda de um jeito muito parecido com o bom e velho Orkut. Foto: Reprodução Em 2006, o Thefacebook perde o "the" e passa a ser só Facebook. Junto com a mudança de nome, o site ganha uma nova cara, com uma fonte mais legível e mais destaque para a foto do usuário. Foto: Reprodução Um ano depois, o Facebook ganhou uma cara mais adulta, o que incluiu a adição do Mini Feed no perfil: uma pequena timeline que mostrava as atividades do usuário diretamente em seu perfil. Pourcas semanas após a introdução do Mini Feed, o Facebook reduziu as restrições para usuários e se abriu para qualquer um com um endereço de email acima de 13 anos de idade. Foto: Reprodução Em meados de 2008, o Facebook mudou de cara novamente: o principal destaque eram as barrinhas que organizavam melhor o layout do site, como a barra de tarefas mais limpa no topo da página, além de colunas para separar sua atividade dos dados do seu perfil. Foto: Reprodução Em março de 2009, o Facebook lançou uma nova página inicial, que adicionou uma ferramenta de publicação: a partir daquele momento, era possível postar links, fotos e vídeos sem precisar de um clique extra, entrando no seu próprio perfil. Foto: Reprodução Em 2010, mais uma reforma: o principal destaque ficou com a barra de fotos, que apareciam no topo da página do usuário e mostravam mais sobre como ele era. Foto: Reprodução Outra reforma de 2010 foi a adição do Open Graph, que permitiu que atividades de fora do Facebook aparecessem na linha do tempo. As novas postagens precisavam ser aprovadas pelo usuário, mas muitos deles não perceberam que estavam compartilhando atividades em sites como Vevo, Spotify e YouTube, mostrando que estavam ouvindo aquela música vergonhosa que você só ouve escondido no fundo do seu quarto. Foto: Reprodução Em 2011, o Facebook introduziu um novo jeito de ver perfis de usuários: a Timeline. No lugar das informações escolhidas pelos usuários, o foco agora ficava em suas atividades, em ordem cronológica. A alteração causou polêmica na época, mas hoje é bem aceita pelos mais de 1 bilhão de pessoas que usam o Facebook. Foto: Reprodução No início de 2012, o Facebook lançou uma nova ferramenta de visualização de fotos, que mostravam imagens maiores. Os comentários e anúncios passavam a aparecer no lado direito da tela quando as fotos eram expandidas. Foto: Reprodução Em março de 2013, a Linha do Tempo ganhou uma atualização considerável: além de mostrar novos jeitos para apps aparecem na timeline, a alteração criou a Foto de capa e deu mais controle aos usuários para o que aparecia (ou não) em seu perfil. Foto: Reprodução E está aí um perfil dos dias de hoje. Muita mudança, né?

Dois anos depois, quando o Facebook anunciou que ampliaria o leque de reações ao Curtir, as esperanças de que o Descurtir chegaria foram renovadas – e esmagadas. Os novos ícones – que incluem choro, risada, surpresa e o fofinho “Amei” – não tinham o dedão para baixo. O diretor de design do Facebook, Geoff Teahan, explicou que a natureza binária de “curtir” e “descurtir” não refletia a complexidade de situações que encaramos no mundo real.

Para Fábio Malini, coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, da Universidade Federal do Espírito Santo, a rede social está tentando fazer justamente o oposto, evitando a complexidade fora do mundo digital. "O ‘dislike’ opera com certa racionalidade. Julgar algo e expressar que não gostou exige racionalidade”, afirma o especialista. “O Facebook trabalha mais com aspectos emocionais. As pessoas se envolvem com certo conteúdo não pelos seus aspectos contraditórios e racionais e sim pela dimensão sentimental".

Na contramão. Apesar desses argumentos, outros serviços já tem o polegar negativo. É o caso do YouTube – e não há indícios de que um mundo sombrio digital tenha se formado.

Na verdade, a maior parte dos vídeos, mesmo aqueles com poucas visualizações, tem mais likes do que dislikes – embora seja marcante quando vídeos de marcas recebam polegares para baixo em massa. Foi o que aconteceu quando consumidores reagiram a uma propaganda d’O Boticário que exibia um casal homossexual ou quando o primeiro trailer de um novo jogo da série Call of Duty desagradou os fãs.

Do outro lado do espectro, está o Reddit, serviço de fórum na internet que mantém certa aura anárquica que a rede ostentava nos anos 200. Com valor de mercado estimado em US$ 3 bilhões, o Reddit é um dos poucos lugares da web onde hoje o dedão para baixo é usado sem piedade.

A falta de motivação do Facebook pode ser também financeira. "Muitos “dislikes” em uma publicação pessoal desmotivariam um usuário a produzir conteúdo – especialmente aquele que não é remunerado financeiramente, mas motivado pelos likes", diz o consultor em redes sociais Alexandre Inagaki.

Desde o ano passado, existem rumores de que a rede social testaria o botão. O mais perto que se chegou disso foi um "downvote", para notificar postagens com abusos às políticas da rede, como discurso de ódio ou violência. A própria companhia se apressou em dizer que não era um “dislike”. Dessa maneira, tudo levar a crer que joinha para baixo não será visto tão cedo – mas e aí, quantas curtidas essa ideia merece?