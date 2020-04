Loic Venance/AFP Agora é possível assistir lives do Instagram pelo computador

Basta entrar no Instagram e eles estão lá: os alertas piscantes das lives ao vivo na rede social indicam que elas estão cada vez mais numerosas em tempos de pandemia de coronavírus. Mas agora, assistir pelo celular não é mais a única opção. Isso, porque é possível acompanhar transmissões também pelo computador, depois de uma atualização da rede social para a visualização web.

No computador, os comentários vão para a lateral direita da tela, para não atrapalhar a imagem do vídeo. No celular, principalmente nas transmissões conjuntas, era comum os comentários ficarem bloqueando a imagem de algum dos integrantes.

No novo formato, ainda é possível comentar e curtir a live, mas a visualização segue os padrões do Instagram acessado pelo computador, e exibe uma imagem não muito grande da transmissão ao vivo. A atualização já está disponível na plataforma.