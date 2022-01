Dado Ruvic / Reuters Nova atualização do WhatsApp permite que usuários continuem escutando áudios fora as conversas

Continuando a incrementar o aplicativo de mensagens com novidades, o WhatsApp começa nesta semana os testes para que os áudios enviados na plataforma continuem tocando, mesmo que o usuário saia da conversa em que o material foi originalmente enviado.

O novo recurso vai permitir também que as pessoas parem, continuem e descartem o áudio fora da conversa, com um player no topo do aplicativo.

Isso deixa a troca de mensagem muito mais rápida e permite que os usuários realizem outras tarefas enquanto escutam áudios, sem precisar parar o que estavam fazendo.

Além desses testes com o áudio, agora vai ser possível ver a foto de perfil em notificações na tela de bloqueio. Caso você tenha contatos salvos com o mesmo nome, agora vai ficar mais fácil saber quem é — facilitando a identificação de pessoas estranhas mandando mensagens para seu número.

Também vão ter novas informações quando as pessoas mencionam ou respondem às suas mensagens em bate-papos em grupo. As novas atualizações devem sair do teste beta na próxima semana.