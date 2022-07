Joe Skipper/Reuters - 19/1/2020 Elon Musk coleciona controvérsias ao longo de 2022

Homem mais rico do mundo, Elon Musk tem ganhado as manchetes não só com o processo de compra do Twitter, a Tesla ou SpaceX. Na verdade, o bilionário tem tido uma vida “agitada”, para dizer o mínimo.

Só neste ano, Musk colecionou uma série de episódios alheios ao mundo dos negócios, desde a acusação de assédio sexual por uma comissária de bordo ao recente o caso amoroso com a esposa de Sergey Brin, fundador do Google e amigo pessoal do bilionário.

Confira o que já foi assunto sobre o empresário para além dos negócios este ano:

Uma amizade que chegou ao fim

O empresário Elon Musk teve um breve envolvimento amoroso com a mulher de Sergey Brin, um dos cofundadores do Google, Nicole Shanahan, segundo o Wall Street Journal. A aproximação dos amantes ocorreu no final do ano passado, informa o jornal americano. À época, a relação do bilionário com a artista Grimes estava abalada, ou seja, passava por uma crise.

Após a descoberta da traição, Brin cortou as relações com Musk no início de 2022. Já Brin e Shanahan se separaram em janeiro deste ano por “diferenças irreconciliáveis”.

Outra informação nessa história é que Brin teria perdoado Musk após pedido de desculpa em uma festa. No entanto, eles não voltaram a se falar desde então. O fundador do Google ajudou o bilionário em um período de crise, com investimento de US$ 500 mil, em 2008, quando a Tesla enfrentava problemas de produção.

Corte de relação entre pai e filha

Em abril, a filha do bilionário, Vivian Jenna Wilson, pediu a alteração do nome junto ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, em Santa Monica. Ao site TMZ, ela explicou os motivos: ser reconhecida pelo gênero feminino e se distanciar da imagem do pai, abandonando o sobrenome Musk.

A retirada do sobrenome não afasta o direito dela à herança do homem mais rico do mundo. Na petição, ela escreveu: "Não vivo e nem quero ter qualquer relação com o meu pai biológico, de qualquer jeito ou forma".

Com a mudança, ela segue apenas com o sobrenome da mãe - a escritora canadense Justine Wilson. Musk foi casado com a escritora por oito anos (de 2000 a 2008), com quem teve um filho em 2002, morto antes de completar um ano.

Acusação de assédio sexual

Um caso de um suposto assédio sexual cometido por Elon Musk contra uma comissário de bordo veio à tona neste ano. De acordo com o site americano Business Insider, o fato ocorreu em 2016, a bordo do jato particular do empresário. Ele negou a acusação.

O Business Insider informou que a SpaceX teria pago US$ 250 mil para a vítima manter o caso em sigilo. A funcionária afirmou, na denúncia, que foi exposta a partes íntimas de Musk e que o empresário pediu que tivessem relação sexual no avião, mas ela recusou.

"Eu tenho um desafio para essa mentirosa que afirma que seu amigo me viu 'exposto' - descreva apenas uma coisa, qualquer coisa (cicatrizes, tatuagens) que não seja conhecida pelo público. Ela não poderá fazer, porque isso nunca aconteceu", escreveu Elon Musk no dia 19 de maio, à época da publicação.

Filha em segredo

O sétimo filho do bilionário Elon Musk foi gestado em segredo por meio de barriga de aluguel. A informação foi revelada pela cantora e produtora Grimes em entrevista à revista americana Vanity Fair no início de março. A bebê Exa Dark Sideræl é a segunda criança do bilionário com a produtora.

Ainda de acordo com a publicação, "Exa" se refere ao termo da supercomputação exaFLOPS, "Dark" é "o desconhecido" e "Sideræl" é uma "ortografia élfica" de sideral, que é "o verdadeiro tempo do universo". É pronunciado "sigh-deer-ee-el".

O nome bizarro segue a tradição da família. O primeiro filho de Grimes com Musk se chama X AE-XII Musk. A criança nasceu em 2020 e teve a primeira versão do nome vetada por conter símbolos e números (X Æ A-12), proibidos na certidão de nascimento pela lei da Califórnia. O relacionamento de Grimes e Musk chegou ao fim no ano passado após três anos, mas, na entrevista, ela definiu a relação como “fluida”.

Um casal de gêmeos

Elon Musk é apontado como o pai dos gêmeos que Shivon Zilis (executiva da Neuralink, empresa de Elon Musk responsável por estudante implantes neurológicos) teve no ano passado, informou o site Business Insider. Zilis, segundo o site, trabalhava na empresa de Musk desde 2016.

O Business Insider afirmou que teve acesso a um pedido de Shivon e Elon para adicionar o sobrenome do bilionário aos nomes das crianças na corte do Texas, aceito em maio deste ano.

Com isso, Musk se tornou pai de nove filhos: gêmeos e trigêmeos com sua esposa, Justine Musk, um casal de filhos com a cantora Grimes e, segundo o Insider, gêmeos com Shivon.