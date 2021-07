Joshua Roberts/Reuters Jeff Bezos anunciou em fevereiro sua saída do comando da Amazon

Hoje existem poucos CEOs tão intimamente ligados à imagem de sua empresa quanto Jeff Bezos e a Amazon. E a saída de Bezos do cargo de CEO na segunda-feira, 5, quando entrega o posto principal a Andy Jassy, seu braço-direito de longa data, provavelmente não mudará essa conexão tão cedo.

Bezos, 57 anos, disse que planeja continuar trabalhando para a empresa que criou na condição de conselheiro-executivo, um título criado para ele, sob o qual se concentrará na inovação e na melhoria do histórico de segurança no trabalho da Amazon.

A transição não é apenas a mais radical sacudida nas fileiras corporativas da Amazon; é a maior mudança profissional para Bezos nas três décadas em que dirigiu a empresa.

À medida que Bezos se tornava a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido estimado em US $ 199 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, ele desenvolveu uma variedade de interesses - entre estes alguns absurdamente caros, como sua empresa de viagens espaciais Blue Origin, que ganhará mais de sua atenção nos próximos anos. Bezos planeja viajar ao espaço a bordo de um foguete da Blue Origin apenas duas semanas após deixar o cargo. Ele também é dono do Washington Post.

Não existe um padrão ideal para os titãs empresariais que se afastam de postos importantes. Alguns passaram um tempo polindo sua imagem com filantropia, como Andrew Carnegie e Bill Gates, que, assim como Bezos, tornaram-se para-raios de críticas para as empresas que comandavam. Outros se dedicam às brincadeiras dos super ricos, como dirigir equipes esportivas ou viajar para locais exóticos em seus iates. Alguns outros, como Meg Whitman, a ex-CEO do eBay, até se envolveram com política.

Aqui está um olhar sobre a vida pós-executiva de um punhado de outros CEOs de tecnologia bilionários.

Bill Gates

Quando ele deixou o cargo de CEO?

O cofundador da Microsoft começou a se afastar da gigante dos softwares em 2000, quando entregou o cargo de executivo-chefe para seu braço-direito, Steve Ballmer. Gates, na época com 44 anos, assumiu a função de arquiteto-chefe para softwares e presidente. Assim como Bezos, Gates era intimamente identificado com a Microsoft, e sua saída foi cuidadosamente orquestrada para facilitar a transição à medida que a empresa se distanciava de seu fundador.

Em 2008, Gates deixou o cargo de arquiteto-chefe e desistiu de suas obrigações diárias na empresa para passar a maior parte do tempo na Fundação Bill e Melinda Gates. Ele deixou o cargo de presidente da Microsoft em 2014 e saiu do conselho no ano passado.

Em maio, por meio de uma porta-voz, Gates reconheceu que tivera um caso extraconjugal com uma funcionária da Microsoft quase vinte anos atrás, e a Microsoft disse que seu conselho investigou o “relacionamento íntimo” pouco antes de Gates renunciar no ano passado.

O que ele fez depois de deixar o cargo de CEO?

Como CEO da Microsoft, Gates tinha uma reputação de competidor obstinado, tanto que a Microsoft virou alvo de parlamentares e reguladores de todo o mundo por usar seu sistema operacional Windows para esmagar a concorrência. Nas últimas duas décadas, porém, Gates ficou mais conhecido por sua filantropia, criando a Fundação Bill e Melinda Gates com sua esposa e gastando bilhões para lidar com a desigualdade global em saúde e educação. Enquanto o coronavírus se espalhava, ele emergiu como uma voz de liderança nas iniciativas baseadas na ciência para acabar com a pandemia.

E, assim como Bezos, Gates era a pessoa mais rica do mundo quando deixou o cargo de CEO.

Steve Jobs

Quando ele deixou o cargo de CEO?

O cofundador da Apple deixou o posto de CEO da empresa em 1985, quando o conselho o forçou a sair após o fracasso comercial do computador Lisa. Jobs, na época aos 30 anos, perdeu a briga pelo poder para seu sucessor, John Sculley.

Jobs voltou para a Apple pouco mais de uma década depois e liderou seu renascimento quando ela passou a ExxonMobil e se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo em agosto de 2011. Na época, Jobs estava enfrentando complicações de um câncer de pâncreas e passou o cargo de CEO para Tim Cook no final daquele mês. Jobs morreu menos de dois meses depois.

O que ele fez depois de deixar o cargo de CEO da Apple pela primeira vez?

Ao contrário de Bezos, a primeira saída de Jobs ocorreu no início da carreira. E ele tinha muito a provar.

Jobs lançou uma nova empresa de computadores, a NeXT, logo depois de sua saída da Apple. Jobs também foi além da tecnologia, gastando US $10 milhões para adquirir a Pixar, uma empresa de supercomputação gráfica de propriedade do cineasta George Lucas. A Pixar teve um enorme sucesso comercial, estimulando o mercado de filmes animados por computador com seu sucesso de 1995, ‘Toy Story’. A Walt Disney Company concordou em comprar a Pixar por US $ 7,4 bilhões em 2006.

Embora a NeXT nunca tenha virado uma potência tecnológica, a Apple, sem Jobs no comando, afundou. A Apple comprou a NeXT em 1996 e Jobs voltou à empresa que fundara na condição de consultor. Ele retomou suas responsabilidades de CEO em 2000 e supervisionou o ressurgimento da Apple ao lançar dispositivos móveis extremamente populares como o iPod, o iPhone e o iPad.

Larry Page e Sergey Brin

Quando eles deixaram o cargo de CEOs?

Os cofundadores do Google renunciaram a seus trabalhos na administração das operações diárias do gigante das buscas da web em 2019. Page foi CEO da empresa controladora do Google, a Alphabet, com Brin como presidente. Ambos tinham 46 anos na época.

Na verdade, Page já havia passado o cargo de CEO uma vez, em 2001, para Eric Schmidt. Ele retomou o posto dez anos depois, quando Schmidt deixou o cargo.

Na época, a Alphabet estava enfrentando investigações de reguladores e parlamentares nos Estados Unidos e no exterior por suposta conduta anticompetitiva que impedia o surgimento de concorrentes. Esse escrutínio só se intensificou desde que eles saíram de cena.

O que eles fizeram depois?

Tanto Page e Brin continuaram bastante discretos desde que deixaram suas funções executivas no Google. Assim como Bezos, Page foi atraído para os céus, investindo dinheiro na Kitty Hawk, uma startup de carros voadores. O investimento é anterior à sua saída, embora as notícias indiquem um envolvimento contínuo.

Brin também investiu na aviação, despejando dinheiro em sua sigilosa empresa de dirigíveis, a LTA Research and Exploration, de acordo com o TechCrunch. Brin também começou a investir na empresa antes de se afastar de suas funções na Alphabet.

Mark Cuban

Quando ele deixou o cargo de presidente?

Cuban e o CEO da Broadcast.com, Todd Wagner, venderam sua empresa de streaming de áudio, à época com apenas quatro anos de vida, para o Yahoo por US $ 5,6 bilhões em 1999. Cuban tinha 40 anos.

O que ele fez depois?

Ávido fã de basquete, Cuban usou algumas de suas novas riquezas para comprar o Dallas Mavericks, em 2000. E se tornou um dos proprietários mais destacados e reconhecidos da NBA.

Bezos também tem interesse em ser dono de uma equipe esportiva profissional e seu nome surgiu como possível proprietário da NFL.

Cuban também se tornou uma figura midiática, estrelando ‘Shark Tank’, o reality show em que ele e outros líderes empresariais de sucesso patrocinam ou rejeitam ideias de candidatos a empreendedores.

Cuban às vezes se envolve na política. Em 2017, ele disse que estava “pensando na possibilidade” de uma campanha presidencial, a qual nunca chegou a acontecer. Ele descreveu sua política como algo inclinado ao libertarianismo, mas com um desejo por redes de segurança social eficazes, caracterizando-se como “independente de uma ponta à outra”.

Meg Whitman

Quando ela deixou o cargo de CEO? Whitman liderou o eBay por uma década, emergindo como uma das mulheres mais poderosas da indústria de tecnologia, antes de deixar o cargo em 2008. Quando saiu da empresa, tinha 51 anos e decidiu se aposentar.

Mas Whitman voltou a um cargo de CEO na Hewlett-Packard em 2011, liderando a empresa de impressoras e servidores para computadores no enfrentamento de fases brutais de corte de custos e, por fim, na sua cisão em duas empresas. Whitman dirigiu a unidade de tecnologia de negócios, a Hewlett-Packard Enterprise, antes de se aposentar novamente em 2018, aos 61 anos.

Ela voltou ao posto de CEO uma vez mais no ano passado, à frente o serviço de vídeos de curta duração Quibi. O Quibi fechou seis meses após o lançamento. Whitman tinha 64 anos na ocasião.

O que ela fez depois de deixar esses empregos?

Aposentadoria nunca foi algo duradouro para Whitman. Depois de sair do eBay, ela declarou sua candidatura a governadora da Califórnia e gastou mais de US $ 100 milhões de seu próprio bolso como candidata republicana na disputa perdida para Jerry Brown.

Whitman ingressou na HP logo depois do fracasso dessas aspirações políticas. Mesmo assim, ela continuou envolvida com política. Trabalhou como copresidente de finanças da campanha presidencial de Chris Christie durante as primárias republicanas de 2016, mas rompeu com os republicanos quando o partido indicou Donald Trump. Ela apoiou Hillary Clinton para presidente em 2016 e falou na Convenção Nacional Democrata de 2020 em favor de Joe Biden. / Tradução de Renato Prelorentzou