Com o aumento da preocupação em torno da alta circulação de notícias falsas dentro da rede social Facebook, a Alemanha está estudando multar a empresa em até € 500 mil para cada conteúdo falso que circula na rede social, caso eles não sejam banidos do site em até 24 horas. A informação foi revelada pelo líder do principal partido de oposição do Parlamento alemão, Thomas Oppermann, em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel.

O Facebook ganhou o centro da polêmica sobre notícias falsas, depois que críticos apontaram que a circulação de conteúdo falso na rede social pode ter favorecido Donald Trump durante a eleição presidencial norte-americana. Na semana passada, a rede social anunciou uma série de novos recursos, que incluem a simplificação da ferramenta que permite denunciar notícias falsas, melhorias no algoritmo e até mesmo uma parceria com algumas das principais agências de checagem de dados dos Estados Unidos. Os novos recursos ainda estão em operação com alcance limitado apenas para usuários norte-americanos.

De acordo com Oppermann, o Facebook tem responsabilidade em relação ao conteúdo que é compartilhado por meio da plataforma e, por isso, deve ser punido se não excluir as postagens imediatamente. "Se, depois de análise apropriada, o Facebook não excluir as mensagens ofensivas em até 24 horas, a empresa deve esperar multas individuais de até € 500 mil", disse o parlamentar. Segundo a revista, a multa poderá ser aplicada em relação às notícias falsas, mas também a postagens que contenham discurso de ódio.

Por meio de um comunicado, um porta-voz do Facebook afirmou que "está trabalhando os os principais políticos e especialistas digitais de todos os partidos alemães e ministros interessados no assunto". "Nosso anúncio na última semana mostra nos esforços em melhorar nossos sistemas. Nós anunciados uma série de novas funções para resolver o problema dos boatos e notícias falsas", disse o porta-voz da rede social.