Alugar um carro para trabalhar se tornou a alternativa para muitos motoristas de aplicativos, como Uber e 99, que não possuem veículo. Por isso, as empresas que alugam automóveis têm criado programas e benefícios específicos para essa categoria, que vem sofrendo com as sucessivas altas dos preços dos combustíveis. A Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA) estima que cerca de 30 mil veículos, antes utilizados por motoristas de aplicativos, retornaram para as locadoras entre junho e setembro deste ano.

Encontrar as melhores condições é o atual desafio para os motoristas, uma vez que os serviços apresentam pacotes e benefícios diferentes entre si. Em alguns casos, é possível dividir o contrato de aluguel com mais motoristas. O Estadão levantou o que startups e empresas tradicionais do setor exigem e oferecem de vantagens para os motoristas. Veja:

KOVI

O que é necessário para o cadastro:

- CNH definitiva

- Ter, no mínimo, 21 anos de idade

- Não ter mais de 33 pontos na CNH

- Ter uma vaga de garagem para guardar o carro

- Não ter antecedentes criminais

Pacotes e condições:

- Planos semanais que vão de 100 km a 1.250 km, com variações de preço conforme faixas de quilometragem.

- A partir de determinado preço, o limite de quilometragem é ilimitado

- Permanência mínima de 1 mês e renovação automática, sem troca de veículo no período

- É possível parcelar o caução em até 3 vezes no cartão de crédito

Preços:

Planos semanais:

- R$ 299 (até 100 km)

- R$ 379 (entre 101-500km)

- R$ 419 (501-1250 km)

- R$ 469 (quilometragem ilimitada)

- Caução: R$ 800

- Sem cobrança por kms adicionais

O que oferece:

- Carros Sedan

- Monitoramento 24h

- Carros zero quilômetro ou de baixa quilometragem, a depender do plano

- Manutenções preventivas

- Parceria com aplicativos de entrega como Rappi e Loggi

- Seguro à parte

Formas de pagamentos:

- Cartão de crédito

- Boleto bancário

ZARP LOCALIZA

O que é necessário para o cadastro:

- CNH habilitada há, no mínimo, dois anos

- Ter, no mínimo, 21 anos de idade

- Reserva no site da Localiza

- Cartão de crédito

- Ter cadastro aprovado no Uber

- Terceiro que emprestar seu cartão precisa assinar termo de responsabilidade na agência

Pacotes e condições:

- Três pacotes de quilometragem: 1.250 km/semana; 1.500 km/semana; 1.750 km/semana.

- Caso o motorista supere o valor, será cobrada uma taxa pela quilometragem excedente.

- Quantidade de quilometragem do pacote pode ser aumentada após 1 mês de contrato.

- É possível parcelar o valor do caução em até 10 vezes no cartão

Preços:

Os valores dependem do grupo de carros escolhido, do pacote de quilometragem e da forma de pagamento escolhida. Em uma simulação feita para aluguel em São Paulo, valores saem a partir de R$ 409,40/semana para carro compacto sem ar-condicionado e a partir de R$ 429,87/semana para carro econômico com ar.

No modelo sem ar-condicionado:

-R$ 409,90 (plano de 1.250 km)

- R$ 434,02 (plano de 1.500 km)

-R$ 434,02 (plano de 1.750 km)

Taxa do km excedente: R$ 0,50 por cada quilômetro adicional

O que oferece:

- Carros Sedan, Hatch e Econômico

- Possibilidade de dividir o aluguel com outro motorista

- Seguro básico já incluso

- Clube de benefícios que gera bônus semanais (descontos no aluguel)

- Motoristas com deficiência alugar locar carros adaptados

- Possibilidade de contratar seguro adicional contra avarias

Formas de pagamento:

- Cartão de crédito

- Retenção automática no aplicativo do Uber, às segundas-feiras

- Boleto bancário, caso as demais formas de pagamento não funcionem

UNIDAS

O que é necessário para o cadastro:

- CNH válida

- RG e CPF

- Ter, no mínimo, 21 anos de idade

- Cartão de crédito para pré-autorização

- Apresentar o e-mail de confirmação de cadastro em aplicativos como Uber e 99

- No caso de motoristas Uber, ter cadastro aprovado no aplicativo

Pacotes e condições:

- Pacotes de quilometragem de 1.000 km, 1.250 km e 1.500 km, na categoria semanal

- Pacotes de quilometragem de 6.000km por mês, na categoria mensal

- Caução de R$ 1.200 no pacote semanal e de R$ 1 na categoria mensal ( mas pode variar até R$ 5000 de acordo com o perfil do cliente)

Preço:

Os preços são regionais, variam de lugar pra lugar. Em são paulo, o pacote mensal é de 30 dias, com 6.000km de franquia. Nesse plano, os valores são:

- R$ 1.899 (veículos Hatch)

- R$ 1.999 (veículos Sedan)

- Taxa do km excedente:R$ 0,48 a R$ 2 (dependendo do grupo de carros)

O que oferece:

- Carros Hatch e Sedan

- Possibilidade de ter 4 motoristas adicionais por veículo, todos participando do contrato

- Proteção à vidro e pneus (não cobrem enchentes ou protestos)

- Caução com desconto no plano mensal

- Assistência 24h

Formas de pagamento:

No plano semanal:

- Retenção pelos ganhos do aplicativo.

No plano mensal:

- Cartão de crédito ou débito

- Dinheiro, nas agências da empresa

MOVIDA

O que é necessário para o cadastro:

- Ter, no mínimo, 21 anos de idade

- CNH válida há mais de 1 ano

- Titular do cartão de crédito precisa estar presente na assinatura da locação

- Cartão de crédito para pré-autorização

Pacotes e condições:

- Planos mensais de quilometragem de até 5.000km

- Caso o motorista supere o valor, será cobrado o valor da quilometragem excedente.

- Permanência mínima de 1 mês

Preço:

- R$ 1.915/mês (carro modelo Mobi)

- R$ 3.766,37/mês (Doblo Cargo)

- Taxa do km excedente: R$ 0,49

O que oferece:

- Proteção básica para roubos, furtos, incêndios, perda total, danos ou avarias

- Proteção adicional paga à parte

Formas de pagamento:

- Cartão de crédito ou débito

- Dinheiro, nas agências da empresa