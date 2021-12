Pixabay Plataformas permitem fazer o tradicional amigo secreto de forma online e digital

Pelo segundo ano sob a pandemia do novo coronavírus, muita gente vai precisar trocar presentes à distância para evitar aglomerações, apesar do avanço da vacinação no País. Mas nem tudo está perdido: existem formas de manter as tradições natalinas e mantendo a segurança. Já pensou em fazer amigo secreto online?

Seja pelo computador ou pelo celular, plataformas digitais permitem que você faça o conhecido sorteio natalino sem confusões, como tirar o próprio nome e estragar a brincadeira. Além disso, o formato digital torna possível evitar as famosas “marmeladas”, como irmãos ou namorados trocando presentes entre si. É possível também criar uma lista de presentes — aproveite esse momento para deixar claro que você não quer ganhar aquele belo pacote de meias, calcinhas ou cuecas que sua avó sempre compra.

O Estadão reuniu cinco plataformas gratuitas de sorteio de amigo secreto que são simples de usar e possuem vários recursos úteis para facilitar o processo. É só escolher uma delas. O presente, depois, pode chegar por correio, apps de entrega ou então em um rápido encontro com distanciamento social e máscara — existem várias opções para evitar aglomerações. Vale também para inimigo secreto, claro – uma tradição que muitas famílias possuem.

Confira a lista:

Amigo Secreto (site)

Como a maioria das plataformas, o site Amigo Secreto exige que uma pessoa do grupo fique responsável por organizar o sorteio. Primeiro, ela precisa criar uma conta na plataforma e depois montar um grupo com os participantes — na hora de convidar os amigos para o sorteio, existe a opção de mandar um link ou então enviar convites por e-mail, WhatsApp ou Facebook.

A partir daí é só seguir os passos: definir valor de presentes e escolher a data e o horário do sorteio. Cada participante também deve criar sua lista de desejos. Todos receberão por email os resultados (os famosos papeizinhos de antigamente).

Sorteio Amigo Secreto (site)

Um outro site, chamado de Sorteio Amigo Secreto, também pede cadastro para o sorteio — há a opção também de login pela conta do Facebook. O diferencial aqui é a opção de criar restrições para evitar, por exemplo, que, em um sorteio entre primos, os irmãos sejam amigos secretos um do outro.

Gifwe (site)

O Gifwe é mais uma plataforma para computador que faz esse tipo de sorteio — o acesso exige cadastro. Além da opção de escolher presentes, é possível que um usuário participe por crianças, idosos e até animais de estimação (alô, pais de pet!), sem a necessidade de criar novas contas. O Gifwe permite também que os convites para o sorteio sejam enviados por WhatsApp.

Papelzinho (aplicativo)

Com app disponível para download em Android e iOS, o Papelzinho talvez seja o caminho mais rápido para fazer um sorteio de amigo secreto: é só baixar o aplicativo e criar o grupo de participantes, sem a necessidade de fazer um cadastro. Quanto aos recursos, há como escolher apenas três opções de presentes — a revelação do amigo oculto é feita por e-mail.

Amigo Secreto 22 (aplicativo)

O Amigo Secreto 22, disponível para Android e iOS, também é de acesso rápido e o convite para participar do sorteio pode ser enviado em diferentes formatos: WhatsApp, Facebook, e-mail e até SMS. A plataforma permite a criação de regras para evitar que alguém saia com determinado participante.