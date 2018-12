Gabriela Bilo/Estadão Celulares sem regulamentação serão desligados

Os celulares piratas de moradores do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins começarão a ser bloqueados no próximo sábado, 8. Segundo informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o bloqueio faz parte de uma estratégia de combate de uso de celulares falsificados ou com o IMEI adulterado, sem homologação no País.

Na véspera do bloqueio, usuários que tiveram o celular pirata receberão uma mensagem da operadora indicando que o modelo é irregular e que deixará de funcionar nas próximas horas. Todas as mensagens serão enviadas pelo número 2828.

Para usuários que identificarem que seu aparelho é irregular, a Anatel aconselha procurar a empresa ou a pessoa que vendeu o aparelho para exigir os direitos como consumidor.

Segundo a agência, o bloqueio é necessário porque não oferecem a qualidade e a segurança exigidas pela regulamentação brasileira.

Outras regiões. O bloqueio de aparelhos irregulares começou por usuários do Distrito Federal e de Goiás, em maio deste ano. Desde então, 103 mil celulares foram desligados por serem piratas.

Os moradores das regiões Nordestes, Norte e Sudeste serão os próximos a receberem a notificação de bloqueio. Nesses Estados, os aparelhos piratas começarão a ser bloqueados em 24 de março de 2019.